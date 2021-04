Met 169 kilometer per uur over de A16 bij Breda: Snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt

BREDA - Tijdens snelheidscontroles op de A16 zijn zondagavond drie automobilisten betrapt op forse snelheidsovertredingen. De automobilisten reden allen meer dan 155 kilometer per uur. De rijbewijzen van de bestuurders zijn ingenomen door de politie.

De Bredase politie heeft zondagavond rond 18.00 uur een snelheidscontrole gehouden op de A16. Daarbij werden drie automobilisten betrapt op wel heel forse snelheidsovertredingen. Allen reden zij namelijk meer dan 155 kilometer per uur.

Twee bestuurders reden 157 kilometer per uur, en één bestuurder trapt zijn gaspedaal zelfs nog verder in. De bestuurder reed maar liefst 169 kilometer per uur. Voor 19.00 uur ‘s avonds is 100 kilometer per uur de maximumsnelheid op de A16. Dat betekent dat alle drie de chauffeurs meer dan 50 kilometer per uur te hard reden. De rijbewijzen van het drietal zijn dan ook ingenomen.