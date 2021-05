NAC activiteiten tijdens SummerviBes Springbreak

BREDA - Tijdens SummerviBes Springbreak, een groot activiteitenprogramma in de meivakantie voor Bredase jongeren, is ook NAC weer actief. In samenwerking met de Gemeente, Breda Actief, mCon E-sports, Kick Breda en Breda University, organiseert de Bredase club Maatschappelijk E-sports toernooien en een grote NAC sportdag.

Na het grote succes van SummerviBes afgelopen zomer besloot Gemeente Breda ook dit jaar alle partners weer bijeen te roepen om een groot activiteitenaanbod neer te zetten voor de Bredase jeugd. Deze meivakantie worden er daarom onder de vlag van SummerviBes Springbreak tal van activiteiten georganiseerd voor alle jongeren in Breda. NAC organiseert in het kader hiervan vijf E-sport toernooien en een sportieve NAC Fundag in Brabantpark.

NAC E-sports toernooien

Maandag 3 mei tot en met vrijdag 7 mei staat in het teken van vijf E-sports toernooien: FIFA21, Rocket League, League of Legends, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart en Pokémon GO. De toernooien zijn bedoeld voor jongeren vanaf 10 jaar. Deelnemers maken kans op diverse NAC prijzen en tegoedbonnen voor games.

Elk toernooi (met uitzondering van Pokémon GO en Mario Kart) wordt daarnaast live op Twitch uitgezonden. De toernooien zijn te volgen op www.twitch.tv/bredaguardians.

NAC Fundag

Op donderdag 6 mei vindt de NAC Fundag plaats op het grasveld aan de Epelenberg in Brabantpark. Deze NAC voetbalmiddag begint om 12.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Jongeren van 10 tot en met 17 jaar zijn de hele middag welkom. Naast voetballen in NAC boardings, kunnen ook penalty’s genomen worden op een opblaasbare NAC doel. Tot slot worden er Pokémon GO en Mario Kart toernooien georganiseerd.

Voor de NAC Fundag is inschrijven niet nodig. Voor deelname en meer informatie aan één van de online toernooien, kijk dan op www.breda-actief.nl/summervibes-spring.