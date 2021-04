Jongleerders en rolschaatsers gaan zorgen voor feestelijke heropening terrassen

BREDA - Vandaag is het dan ein-de-lijk zover, de Bredase horeca mag hun terrassen weer openen. Dat moet gevierd worden, vindt freelanceplatform YoungOnes. Kijk dus niet gek op als je jongleerders of rolschaatsers in de binnenstad ziet. “Laat deze dag hét moment zijn om vol goede moed naar de komende maanden te kijken”, aldus Pim Graafmans, Managing Director van Young Ones.

Online freelanceplatform YoungOnes gaat vanmiddag op verschillende plekken in de binnenstad freelancers in opvallende werkkleding inzetten. Het platform wil met ‘Youngleerders’, die alle ballen hoog houden, ‘Rock & Rolschaatsers’, waarbij alles op rolletjes loopt, en ‘Harry Spotters’, die geen plekje onbenut laten, weer leven in de brouwerij krijgen. “Deze feestelijke dag staat voor ons symbool voor de vrijheid en het perspectief dat veel ondernemers terugkrijgen”, legt Pim Graafmans uit. “Het heeft lang genoeg geduurd allemaal. Ook voor veel van de freelancers die via ons platform klussen vinden en all maanden staan te springen om weer aan de slag te gaan. Laat deze dag hét moment zijn om vol goede moed naar de komende maanden te kijken.”

De freelancers van het platform werken niet alleen maar in de horeca, maar zijn inzetbaar binnen verschillende functies en branches. “Door deze opvallende klussen en werkkleding willen we dat extra benutten”, vertelt de Managing Director. “Geen klus is de freelancers te gek. We hopen dat er straks ondernemers naar buiten kijken en denken: ik krijg het straks weer zo druk, ik kan nog wel wat flexibele krachten gebruiken aankomend seizoen. Wij zorgen dan dat die krachten er komen.” YoungOnes heeft dan ook nog genoeg freelancers klaar staan voor wanneer het weer drukker wordt. “Wij hebben nog 175.000 freelancers klaarstaan om de hele zomer en het najaar te gaan knallen. Juíst in de horeca- en evenementenbranche. Dus, laat maar horen waar de flexibele krachten te hulp kunnen schieten.”