Bredase Lindsay van Ooijen wint The Indie Awards voor beste kinderboek 2020

Het kinderboek 'Beertje het is bedtijd' van de Bredase Lindsay van Ooijen is verkozen tot het leukste kinderboek van 2020 tijdens The Indie Awards. Haar twee eigen kinderen waren de inspiratie voor het interactieve kinderboek. Ik ben ontzettend dankbaar en trots dat ik met mijn eerste boek een Indie Award heb gewonnen", aldus de auteur.

Lindsay van Ooijen uit Breda heeft met haar kinderboek ‘Beertje het is bedtijd!’ de publieksprijs gewonnen van The Indie Awards. Dat is dé Nederlandse literatuurprijs voor auteurs die in eigen beheer hun boek uitgeven. Het initiatief van Simone Lucchesis en Sanne Hillemans wil onafhankelijke auteurs de erkenning geven die zij verdienen.

De twee jonge kinderen van Lindsay van Ooijen waren de inspiratie voor het boek. Tijdens het vele voorlezen viel het Van Ooijen op dat haar kinderen de boeken met interactie het leukste vonden, maar dat het aanbod hierin beperkt is. “Mijn kinderen zaten tijdens het voorlezen meestal stil te luisteren of waren snel afgeleid. Ik vond het daarom belangrijk om het met mijn eigen kinderboek anders aan te pakken en kinderen echt actief te betrekken bij het verhaal”, aldus Lindsay van Ooijen. “Ik heb geen ervaring met het schrijven van boeken, dus ik zag eerst veel beren op de weg. Toch besloot ik om actie te ondernemen en alles uit te zoeken over het zelf schrijven en uitgeven van een boek. Ik ben ontzettend dankbaar en trots dat ik met mijn eerste boek een Indie Award heb gewonnen.”

Interactief lezen

Wat interactief voorlezen met haar boek betekent, legt de schrijfster uit aan de hand van enkele voorbeelden. “Beertje het is bedtijd! gaat over een beertje die naar bed gaat en hier hulp bij kan gebruiken. Zo vraagt het Beertje naar je naam, geef je hem een high-five, poets je zijn tanden en maak je hier geluiden bij, zoek je zijn pyjama, doe je de gordijnen dicht, zing je een liedje en nog veel meer”, vertelt Lindsay. “Daarnaast word ook de omgeving van de lezer bij het verhaal betrokken, wat het nog leuker en interactiever maakt.”

Deze verschillende interacties stimuleren volgens Lindsay de fantasie en creativiteit van kinderen. “Door de interacties blijft de aandacht van de kinderen langer bij het verhaal”, licht zij toe. “Na het een aantal keren samen te hebben gelezen, treedt de kracht van herhaling in werking. Kinderen kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren en hier beter op reageren. Hierdoor maken ze uitgebreid kennis met het verhaal en kunnen ze het boek ook zelf (voor)lezen aan de hand van de afbeeldingen.”

Leesplezier

Het is erg belangrijk om kinderen van jongs af aan voor te lezen. Toch wordt dit volgens de schrijfster in de praktijk nog onvoldoende toegepast. “Door jong te starten, kan je van lezen een geode gewoonte maken. Ik wil met mijn boek laten zien dat je samen veel leesplezier kan beleven en dat je van jongs af aan écht samen kan lezen. Kinderen leren immers het meeste als zij actief meedoen. Daarnaast creëer je hiermee een heerlijk momentje samen, met exclusieve aandacht voor elkaar”, zegt Lindsay.

Beertje het is bedtijd! is voor €14,95 online verkrijgbaar via onder andere www.twinkelins.nl en verschillende online boekhandels.



