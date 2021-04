Gemeente sluit alle toegangspoorten van Park Valkenberg vanwege drukte

BREDA - De gemeente heeft besloten de toegangspoorten van Park Valkenberg tijdelijk te sluiten. Even na 14.00 uur is het al té druk in het park. Aangeraden wordt om andere parken in de gemeente te bezoeken.

Het zonnetje schijnt volop tijdens deze prachtige Koningsdag en daar wil iedereen natuurlijk van genieten. Daarom trof de gemeente de afgelopen dagen al de nodige voorbereidingen. Zo worden er vandaag toegangscontroles gehouden bij de ingangen van het park. Maar even na 14.00 uur is het al zo druk in het park dat de gemeente besloten heeft om tijdelijk de toegangspoorten af te sluiten. Alleen zo nu en dan worden er nog enkele mensen het park in gelaten. “Wil je van het zonnetje genieten, zoek dan een rustig plekje op en houd 1,5 meter afstand”, aldus de gemeente.

De gemeente roept op om gebruik te maken van de witte cirkels in het Valkenberg om voldoende afstand te houden en iedereen veilig in het park kan zitten. Breda hoopt met de maatregelen de drukte te verspreiden en vermeld ook in hun bericht gebruik te maken van andere plekken in de stad. “Bezoek zeker ook één van de vele andere mooie parken in Breda. Zo verdelen we samen de drukte.” Aldus de gemeente.

Daarnaast zijn er maatregelen getroffen wat betreft afval. Bezoekers laten na een dag in het park steeds een flinke hoeveelheid afval achter. Om die grote troep te voorkomen zorgt de gemeente voor meer vuilcontainers in het park. Er zijn grote afvalbakken geplaatst en er hangen vuilniszakken aan lantaarnpalen. Ook heeft de gemeente gezorgd voor een fietsenstalling op het Kasteelplein, zodat je je fiets niet in het park zelf hoeft te zetten.

Ook in de rest van de binnenstad is het ook ontzettend druk. Bij de haven hebben zich grote groepen mensen verzameld. Ook daar is de politie en handhaving aanwezig om de situatie onder controle te houden.



De toegangspoorten van het park zijn gesloten vanwege drukte. - PERRYROOVERSFOTOGRAFIE