Breda kondigt noodverordening af voor centrum, Valkenberg en stationsgebied

BREDA - De gemeente Breda heeft vanavond een noodverordening afgekondigd. Die geldt voor de gebieden centrum, park Valkenberg en het stationsgebied. In de gebieden moet ook de horeca de deuren sluiten.

Het is vandaag veel te druk geworden in Breda tijdens Koningsdag. Eén van de plekken die te populair was, was Park Valkenberg. Daar waren preventief al enkele toegangswegen gesloten, en werden er toegangscontroles gehouden. Rond 14.00 uur was het park vol, en werd het tijdelijk gesloten.

Later op de middag liep het toch uit de hand in het park, waarop besloten werd het park te ontruimen. Daarvoor moest de ME worden ingezet.

Ook op de Willemstraat en bij de Haven was het erg druk en werden de coronamaatregelen niet nageleefd. Rond 18.00 uur maakte de gemeente Breda bekend een noodverordening af te kondigen. Dit is nodig 'in kader van de openbare orde en veiligheid', laat de gemeente weten. De verordening geldt in de gebieden centrum, stationsgebied en het Valkenberg. Ook de horeca in die gebieden moet de deuren sluiten.