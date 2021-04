Een noodverordening in de Bredase binnenstad: Dit is wat dat betekent

BREDA - De gemeente Breda heeft vanavond een noodverordening afgekondigd voor de binnenstad, het Valkenberg en het stationsgebied. Dat is volgens burgemeester Depla nodig om de veiligheid in het geding was.

De noodverordening bestaat uit verschillende artikelen. Eén van de belangrijkste regels van de afgekondigde noodverordening is dat het verboden is om in het aangewezen gebied samen te scholen. Het is dus verboden om je zonder reden met meer dan twee mensen in de betreffende wijken te bevinden. Hulpverleners zijn uiteraard uitgesloten van deze regels.

Voor wie wel in de gebieden te vinden is, gelden strenge regels. Zo mag je geen alcohol bij je dragen, mag je geen ‘geluidsdragers’ zoals boxen gebruiken, en mag je geen voorwerpen bij je dragen die gebruikt kunnen worden als wapen. Ook is het verboden kleding te dragen die je onherkenbaar maken, en mag je niet je gehele gezicht bedekken. Mondmaskers zijn daarop een uitzondering.

Alcohol

Er is via de noodverordening ook een verbod ingesteld op de verkoop van alcohol. Alle zaken, dus zowel horeca als supermarkten, die zich in het gebied bevinden en alcohol verkopen moesten de deuren volledig sluiten.

De noodverordening heeft geen eindtijd. Hij geldt tot de gemeente hem intrekt.

Reden

De reden dat burgemeester Depla de noodverordening heeft ingesteld is omdat er sprake was van ‘ernstige wanordelijkheden’ waardoor de openbare orde werd verstoord en bedreigd. Ook is er schade toegebracht aan openbaar gebied, waren er signalen dat groepen mensen met de trein naar Breda kwamen en werd er overvloedig alcohol gebruikt. Het was volgens de burgemeester dus ‘noodzakelijk om de openbare orde zo spoedig mogelijk te herstellen.’