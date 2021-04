Aangrijpend: Agent deelt persoonlijk verhaal over de dood van 3-jarige Nassim op Koningsdag

BREDA - Het was gisteren precies vijf jaar geleden dat de 3-jarige Nassim op Koningsdag op tragische wijze om het leven kwam. De peuter werd aangereden door een 18-jarige Bredanaar die door de wijk Wisselaar meer dan 50 kilometer per uur te hard reed. Op Facebook heeft motoragent Niek in een uitgebreid bericht zijn persoonlijke ervaring gedeeld. Hij was samen met agent Koen de eerste hulpverlener die aanwezig was.

Het was gisteren vijf jaar geleden dat Breda werd opgeschrikt door de dood van de peuter Nassim. Het jongentje was tijdens de zonnige Koningsdag op straat aan het spelen, toen hij geschept werd door een auto. De bestuurder van die auto was de 18-jarige A. De Bredanaar reed door de Veurnestraat ruim tachtig kilometer per uur, waar dertig is toegestaan. Toen hij Nassim raakte, remde A. niet af. De peuter werd tientallen meters meegesleurd, en A. reed door.

Motoragenten Koen en Niek waren de eerste twee hulpverleners die aanwezig waren bij het jonge slachtoffer. Niek herinnert zich nog goed hoe drie mannen rondom een klein, wit dekentje stonden. “Het dekentje was ongeveer 60 cm lang. Daar kon toch geen kindje onder liggen dacht ik nog. Ik zag dat op datzelfde moment de bestuurder van de ambulance het witte dekentje oppakte en het op de stoep gooide. Toen zag ik dat er wel degelijk een kindje onderuit kwam.” De toegesnelde ambulancebroeders startten met de reanimatie. “Ik kreeg een brok in mijn keel en hoorde achter mij de stem van Koen zeggen: ‘Godverdomme’ ‘Godverdomme zeg’. Ik ben omgedraaid en keek Koen aan. Ik zag aan alles dat ook hem dit niet goed deed. Koen heeft twee kinderen in de leeftijd van 3 en 5 jaar oud. Zijn jongste is dus net zo oud als het kindje wat hier zojuist was aangereden.”

Samen met de ambulancebroeder reanimeerde Niek Nassim. Ruim acht minuten gingen zij door. “Achter mij hoorde ik een hoop gegil en geschreeuw. Het bleek de moeder van het kindje te zijn. Dit geschreeuw ging door merg en been. Ik keek om tijdens het reanimeren. Ik zag dat de moeder ondersteund werd door twee andere vrouwen en dat de moeder steeds door haar benen zakte en huilend aan het schreeuwen was.” Uiteindelijk mocht het reanimeren niet baten. Nassim was overleden.

Niek noemt de situatie ‘één van de heftigste incidenten die hij ooit heeft meegemaakt.’ Hij gebruikt het Facebookbericht bovendien om heel veel sterkte te wensen namens de politie aan de familie en nabestaanden van Nassim. Niek krijgt op zijn persoonlijke verhaal veel hartverwarmende reacties. “Heel veel respect voor jullie, met tranen in mijn ogen zitten te lezen, wat moet het ook voor de familie moeilijk zijn geweest en nog moeilijk is. Nogmaals respect hoor jullie agenten en de hulpverleners”, schrijft iemand in de reacties. “Vanuit het hart geschreven en zo herkenbaar helaas. Mooi dat je dicht bij jezelf bent gebleven en niet alleen als politieman maar vooral als mens hebt gehandeld”, laat een ander weten.

Het hele verhaal van motoragent Niek lees je op Facebook.