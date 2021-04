Opnieuw toegangscontroles bij park Valkenberg

BREDA - Om drukte in het park te voorkomen worden vandaag wederom toegangscontroles gehouden bij de ingangen van het Valkenberg. Tijdens Koningsdag werd het park ontruimd, omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd door bezoekers.

“Het wordt ook vandaag weer een zonnige dag,” schrijft de gemeente in een bericht. De gemeente Breda heeft daarom besloten om, net als gisteren, toegangscontroles te houden in het park. Dat betekent dat er wordt gecontroleerd op de hoeveelheid personen die het park ingaan en de hoeveelheid drank die door hen wordt meegenomen. Ook zijn grote geluidsdragers niet toegestaan. De toegangscontroles worden gehouden bij de ingang van het park aan de Willemstraat, de John F. Kennedylaan en de ingang aan het Kasteelplein. De andere ingangen van het Valkenberg zijn afgesloten.

Drukte tijdens Koningsdag

Gisteren vonden ook toegangscontroles plaats in het Valkenberg. Er werden alcoholische dranken en geluidsdragers, zoals boxen, in beslag genomen. Rond twee uur mochten mensen niet meer het park in, vanwege de drukte. De politie en de ME grepen rond vier uur ‘s middags in en ontruimde het park. De burgemeester kondigde in de avond een noodverordening af. De noodverordening gold voor de binnenstad, het Valkenberg en het stationsgebied. Het was verboden om je zonder reden met meer dan twee mensen in de betreffende wijken te bevinden. De burgemeester heeft de noodverordening om tien uur gisteravond ingetrokken.

Versoepelingen

Vanaf vandaag gelden ook belangrijke versoepelingen. De terrassen zullen vandaag opengaan van twaalf tot zes uur. Bovendien mogen winkeliers klanten ontvangen, waar geen tijdslot aan verbonden is en de regeling rondom de avondklok is komen te vervallen.