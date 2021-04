De Bredase terrassen zijn eindelijk weer geopend

BREDA - Om stipt 12.00 uur was het vandaag eindelijk zo ver: De terrassen zijn weer open. Na ruim een half jaar gedwongen gesloten te zijn geweest, mochten horecazaken vanmiddag weer gasten ontvangen op het terras.

De sfeer op de Grote Markt in Breda is vanmiddag opperbest. De Markt is als vanouds weer gevuld met terrassen; een beeld dat we ruim een half jaar niet hebben gezien. Om 12.00 uur mochten de eerste dienbladen gevuld met drankjes naar buiten komen, en konden gasten weer genieten van een drankje op het terras.



Foto: Hanneke Marcelis

Regels

De heropening van de terrassen is gebonden aan een aantal regels. Zo mogen de terrassen alleen open zijn tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Er mogen per tafeltje twee mensen zitten. Er is alleen een uitzondering voor huishoudens. Zij mogen wel met meer dan twee mensen aan een tafeltje zitten. Reserveren is op het terras verplicht, maar dat mag ook aan de deur. Er wordt dan een gezondheidscheck gedaan, en je wordt gevraagd je gegevens achter te laten.

Niet alleen voor de horeca zijn er vandaag versoepelingen doorgevoerd. Ook winkeliers profiteren van nieuwe versoepelingen. Klanten hoeven namelijk niet meer vier uur van te voren een afspraak te maken voor een winkelbezoek.