De terrassen zijn weer open: ‘Het voelt écht als een feestdag’

BREDA - De Bredase terrassen zijn weer geopend en deze zitten dan ook al vanaf twaalf uur lekker vol. “Na langer dan een halfjaar dicht te zijn geweest is het weer even wennen, maar we komen vanzelf weer helemaal op gang”, vertelt horecaeigenaar Erik van Dijk.

“We gaan heel snel van start, maar dat was te verwachten”, vertelt Erik van Dijk, eigenaar van Café De Bruine Pij. “Het voelt echt wel als een feestdag dat we weer open mogen. Je moet alleen echt wel weer even opstarten. Zo heb ik een best wel nieuw team dat ingewerkt moet worden en natuurlijk komen er veel andere voorbereidingen bij kijken in verband met de maatregelen.”

Van Dijk is vanaf 12.00 uur druk bezig in de keuken om de eerste lunchgerechten voor te bereiden. “Het is voor iedereen weer even wennen. Er is ook een vernieuwde, maar nog even beperkte menukaart. “We beginnen vanuit de keuken met het serveren van verschillende soorten tosti’s en bittergarnituren en dan breiden we het langzaam uit.” De terrassen zijn geopend van twaalf uur ‘s middags tot zes uur ‘s avonds. “Het zijn voor nu dus nog even alleen lunchgerechten en borrelhapjes die we kunnen serveren en waar ons dus nog mee bezighouden, maar we hebben er echt weer zin in.”

Terrasweer

De terrassen stroomden op de Grote Markt al snel vol. Lisette en Lotte waren vanmiddag op tijd bij de heropening van de terrassen. Zij genoten weer sinds een halfjaar van hun eerste koffie en sapje op het terras. “We keken hier echt naar uit en zaten daarom ook stipt op tijd op het terras. We krijgen zo onze lunch en daarna bestellen we nog een fles champagne om de opening te vieren”, vertellen ze lachend.

Foto: Iris Muller

Voorbereidingen

Bij Café Zeezicht moet je je eerst even aanmelden en dan mag je een plekje zoeken. Eigenaresse Daan van Eendenburg is enorm blij dat de terrassen weer open mogen en wijst aan de lopende band tafels toe aan haar gasten. Al snel moest zij ook mensen gaan teleurstellen, omdat alle tafeltjes vol of gereserveerd waren. “We keken echt uit om onze gasten weer te kunnen verwelkomen en hebben ons daarom ook goed voorbereid. Zo hebben we speciale QR codes op de menukaart staan die je kunt scannen om je eten of drinken te bestellen en om aan te geven dat je gebruik wilt maken van het toilet, zodat het niet te druk wordt binnen.”