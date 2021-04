Funshoppen in de Bredase binnenstad is weer mogelijk

BREDA - Op de Grote Markt zitten de terrassen sinds vanmiddag 12.00 uur weer vol. Maar ook voor winkeliers is er vandaag een belangrijke versoepeling ingegaan. Zij mogen weer klanten ontvangen zonder afspraak. En dat betekent dat ‘funshoppen’ weer mogelijk is.

In de Ginnekenstraat lopen veel Bredanaars met tassen van winkels in hun handen. Zij kunnen eindelijk weer gemakkelijk en laagdrempelig winkels bezoeken, want sinds vandaag is een afspraak maken niet meer nodig. Wel geldt er nog steeds een maximum aantal bezoekers per winkel. Daardoor kunnen er rijen ontstaan. Maar daar is rond 13.00 uur nog geen sprake van in de Bredase binnenstad. Bij een enkele winkel staat een korte rij, maar het grootste deel van de winkels is ‘gewoon’ binnen te lopen.

Voor verschillende zaken is vandaag een bijzondere dag. Zij openden namelijk in de lockdown, en mochten dus nog nooit klanten ontvangen zonder afspraak. Eén van die zaken is Mike’s Breda. Eigenaar Michael Schenk liet vorige week al weten erg blij te zijn met de versoepeling. “Winkelen op afspraak is oké, maar je mist gewoon de spontaniteit van even de winkel inlopen en iets leuks passen.”

Het maximale aantal bezoekers dat een winkel binnen mag laten hangt samen met de oppervlakte van de winkel. Per 25 m2 mag er één klant worden binnengelaten. Grote winkels mogen dus meer klanten ontvangen tegelijkertijd dan kleinere winkels. Om het maximale aantal bezoekers goed na te leven kiezen Bredase winkeliers voor verschillende methodes. Zo hangt er bij sommige zaken op de gevel hoeveel klanten er binnen mogen. Bredanaars kunnen dan zelf bekijken of ze er nog bij mogen. Andere winkels vragen hun klanten om een geplastificeerd nummer mee te pakken. Wanneer de nummers op zijn, moeten nieuwe klanten even wachten. Maar langs niet alle zaken werken met een dergelijk systeem. Veel winkeliers kiezen ervoor om de drukte zelf te controleren, en klanten aan te spreken wanneer er teveel mensen in de winkel dreigen te zijn.

Funshoppen

Maandenlang was het niet mogelijk om zomaar een winkel binnen te lopen. Je moest altijd minimaal vier uur van te voren een afspraak hebben gemaakt voor een specifiek tijdslot. Dat systeem werd ingevoerd om ‘funshoppen’ te voorkomen. Funshoppers zorgden namelijk voor te drukke winkelstraten. Voor winkeliers is het een verademing dat de regels nu versoepeld zijn. De reserveringen brachten namelijk veel administratie met zich mee.