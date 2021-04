Binnenstad is nieuwe ‘Breda Store’ rijker

BREDA - De binnenstad is weer een winkel voor Bredase spullen rijker. Sinds woensdag 28 april is de Breda Store geopend in ‘t Sas. Je vindt er onder andere spellen, mokken en lokaal gebrouwen bieren. Maar ook NAC-gerelateerde producten en Breda-merchandising.

‘Een unieke samenwerking’, zo noemen Activiteitenaanbieder Beleef Breda en platform InBreda de opening van de Breda store. Met de zaak zetten ze gezamenlijk in op het promoten van de stad. Voor de Coronacrisis namen zo’n 40.000 toeristen en inwoners deel aan activiteiten van Beleef Breda, zoals wateractiviteiten, escape rooms, city games en diverse workshops. “En in de huidige tijd maken veel mensen gebruik van onze online games”, vertelt eigenaar Joey Kuijpers.

InBreda is op haar beurt ook geen onbekende in het straatbeeld. Het platform opende vorig jaar al een tijdelijke pop-up met Bredase artikelen in de Houtmarkt. Daarmee sprong het op eigen wijze in op het wegvallen van de VVV-winkel. “Maar ook het gezonde chauvinisme van de Bredanaar en de steeds internationaler wordende stad, zorgden voor een enorme aanwas van klanten”, zag Peter van den Broek.

“Met deze samenwerking heeft Breda in één klap een prachtige winkel met een assortiment dat deze stad verdient. En bovendien een plek waar de Bredanaar en toeristen terecht kunnen voor uitjes, wandeltochten en al het andere moois dat Breda te bieden heeft”, aldus Van den Broek.