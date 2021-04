De tijdelijke voetgangersbrug is na maanden weer open: Rondje haven compleet

BREDA - De tijdelijke voetgangersbrug die Brack verbindt met Pier15 is weer open. Maandenlang was de tijdelijke brug vanwege de coronamaatregelen gesloten, maar sinds gisteren kunnen wandelaars weer gemakkelijk het water oversteken.

In september ging een grote wens van de gebruikers van de Haven in vervulling. Toen werd de tijdelijke voetgangersbrug op zijn plaats gehesen. Daardoor konden de vele gebruikers van de Haven eindelijk gemakkelijk het water oversteken vanaf Brack naar de Veilingkade. En dat was geen overbodige luxe, want het havengebied is enorm populair en trekt veel bezoekers.

Erg lang konden Bredanaars helaas niet genieten van de voetgangersbrug. Vanwege de strenge coronamaatregelen werd de brug gesloten. En aangezien de brug zich op een bouwterrein bevindt, gaat hij alleen open wanneer de horeca ook open is. Dat betekende dat wandelaars maandenlang niet konden genieten van het ‘rondje Haven.’

Gisteren is daar gelukkig verandering in gekomen. Zowel Pier15 als Brack deelden op sociale media enthousiast hoe de deuren van de brug eindelijk weer van het slot gingen, en de voetgangersbrug dus weer geopend is voor publiek.