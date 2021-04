Bredase Reinier de Ridder pakt tweede wereldtitel in Aziatische vechtcompetitie

BREDA - Hij flikt het weer! De Bredase vechtsporter Reinier de Ridder heeft vannacht (Nederlandse tijd) zijn tegenstander verslagen tijdens een gevecht in Singapore. Daarmee sleepte hij de wereldtitel licht zwaargewicht divisie van ONE Championship in de wacht. Dat is de tweede wereldtitel die de Bredanaar mag dragen. Afgelopen oktober schreef De Ridder de middengewicht-titel nog op zijn naam door te winnen van dezelfde tegenstander, Aung La N Sang.

De Ridder was afgelopen nacht in vijf ronden te sterk voor zijn tegenstander Aung La N Sang uit Myanmar. De Aziaat had geen schijn van kans tegen de ijzersterke De Ridder. Het gevecht vond grotendeels op de grond plaats. Door Aung La N Sang te verslaan is de Bredanaar wereldkampioen in twee gewichtsklassen. Iets wat uniek is binnen de vechtsport. Maar De Ridder is niet van plan om het daar bij te laten. “Ik heb nu een belt om mijn rechter- en een om mijn linkerschouder, maar er is nog plek om mijn middel.”

Kijk hier de wedstrijd terug





Pieter Buist

Pieter Buist, trainingsmaatje én ook topsporter bij ONE zou deze week ook in actie komen in Singapore. Maar zijn gevecht werd op het laatste moment gecanceld door een verwonding bij zijn tegenstander. “Maar geen zorgen, jullie zien mij snel terug. Ik ga de belt claimen dit jaar, dat beloof ik. Maar nu gaan we eerst de overwinning van Reinier vieren.”

