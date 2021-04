Curio wil met behulp van Virtual Reality meer werknemers naar logistieke functies leiden

BREDA - Curio, het UWV en WerkgeversServicepunt West-Brabant (WSP) werken samen aan het project ‘Logistiek Vooruit’. Met dit project willen zij een duidelijk beeld schetsen welke verschillende functies er binnen de logistiek zijn. Daarbij maken zij gebruik van onder andere Virtual Reality. Vandaag kregen zestien deelnemers de kans om deel te nemen aan het project. Wethouder Boaz Adank was ook aanwezig.

Op de locatie van Curio Breda zijn vandaag zestien kandidaten aan de slag gegaan met het ontdekken van een vakgebied dat hen aanspreekt binnen de logistiek. Dat deden zij via fysieke opdrachten en met behulp van Virtual Reality en een simulator. De kandidaten zijn werkloos, maar kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan. Zij kregen vandaag van de initiatiefnemers een bijzondere ervaring voor hun eventuele toekomstige carrière mee.

Een ‘doe’ vak

Thea van Bokhoven, projectleider en onderzoekende innovator bij Curio, helpt de deelnemers op weg. “Bij binnenkomst krijgen de kandidaten eerst een filmpje te zien over wat logistiek precies inhoudt, daarna krijgen ze een formulier waar vragen op staan waarop zij het antwoord kunnen vinden op verschillende posters die in de ruimte zijn verspreid. Ondertussen moeten zij logistieke opdrachten uitvoeren.” De logistieke opdrachten bestaan bijvoorbeeld uit het sorteren van pakketten, maar ook uit het maken van een planning. “We hebben het juist zo opgezet om de kandidaten écht iets te laten doen, dat hoort immers bij het beroep dat zij in de toekomst eventueel zullen uitvoeren. Daarbij heeft een presentatie geven over de mogelijkheden binnen de logistiek geen zin. Je moet het zelf ervaren en dat is wat we hier de kandidaten laten doen.”

Parcours

De deelnemers houden tijdens het parcours een formulier bij zich. Bij elk onderdeel vullen zij in wat zij ervan vonden en of de eigenschap die bij de activiteit hoort bij hen past. Na alle opdrachten en het parcours uitgelopen te hebben nemen zij plaats bij hun begeleider van het UWV of WSP West-Brabant om hun formulier te evalueren. Daarna gaan zij in gesprek met een werkgever die een vacature heeft. Daarbij bespreken ze de kansen op een nieuwe baan en binnen welk bedrijf dat zou passen. Wethouder Boaz Adank van Economie was ook aanwezig en heeft vrachtwagen gereden in de simulator. “Logistiek is een verzamelnaam voor zoveel verschillende functies. Op deze plek en met deze mensen kunnen de kandidaten even snuffelen aan wat hen leuk lijkt om in de toekomst te kunnen doen. Je komt bij wijze van spreken binnen, loopt het parcours af en gaat er met een baan weer uit. Geweldig!”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.



Een deelnemer voert de opdracht ‘pakketten ordenen’ uit. - Iris Muller

Diversiteit

Een aantal kandidaten hebben ervaring binnen de logistiek, andere nog helemaal niet. Maar dat is geen probleem volgens Henk Bellemakers, onderwijsmanager economie en ondernemen bij Curio. “Logistiek is zo breed en divers, dat maakt het juist interessant voor iedereen en voor alle niveaus. De deelnemers aan dit project zijn hun baan verloren en hebben een uitkering. Dat maakt hen onzeker. Bij ons kunnen ze ongedwongen oefenen en leren hoe het is om verschillende functies binnen de logistiek uit te voeren, wat hen helpt in de toekomst.”