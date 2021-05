Kom in actie tegen kinderkanker tijdens Run for KiKa Summer Fun

BREDA - Ga jij in juni samen met familie, vrienden en/of collega’s de uitdaging aan tijdens Run for KiKa Summer Fun? Ren gezamenlijk of alleen in totaal 25 kilometer verspreid over 10 dagen voor kinderen met kanker.

Iedereen kan meedoen aan de Run for Kika Summer Fun. De deelnemers bepalen zelf op welke manier en met wie zij de 25 kilometer rennen. Zo kun je bijvoorbeeld samen met je gezin in totaal 25 kilometer rennen, maar het kan ook individueel. Stippel je eigen routes uit, plan wanneer en met wie je gaat lopen en ren met de zon op je toet de zomer tegemoet.

Maak het verschil

Sinds de oprichting van KiKa steeg het genezingspercentage van kinderen met kanker met ruim 5 procent. Concreet betekent dit dat er jaarlijks meer dan 25 kinderen extra genezen. De harde realiteit is echter dat op dit moment 25 procent van de kinderen met de diagnose kinderkanker niet geneest. Daarom is er nog steeds veel geld nodig voor onderzoek naar kinderkanker. Deelnemers aan Run for Kika Summer Fun helpen mee om die laatste 25 procent genezingskans te realiseren, zodat nog meer kinderen met kanker een toekomst hebben.

Summer Fun met KiKa

“Met Run for KiKa Summer Fun bieden wij een uitdaging voor iedereen om samen in beweging te komen én het verschil te maken voor kinderen met kanker”, aldus organisator Rick de Haan.



Wil jij ook in actie komen? Inschrijven kan via www.runforkika.nl.