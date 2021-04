Regenachtige tweede dag voor de horeca, maar terrassen blijven niet leeg

BREDA - Het is vandaag een regenachtige tweede dag voor de horeca. Waar gisteren, tijdens de heropening, het zonnetje nog goed z’n best deed, is het vandaag druilerig en kouder. Maar weer of geen weer; de Bredase bourgondiër laat zich niet kennen. Het was vanmiddag niet zo druk als gisteren, maar de terrassen bleven ook vandaag verre van leeg.

Vanochtend om 12.00 uur mochten Bredase horecazaken voor de tweede dag op rij gasten ontvangen op het terras. De stad liep rond het middaguur dan ook langzaam aan voller. Ondanks de regen liet de Bredanaar zich niet tegenhouden om lekker een drankje te gaan drinken of te lunchen. Veel horecazaken hebben hun terras verzien van parasollen, verwarming en/of overkappingen waardoor hun gasten, ook met minder weer, gewoon langs kunnen komen.

Na ruim een half jaar gedwongen gesloten te zijn geweest, mochten horecazaken gisteren voor het eerst weer gasten ontvangen op het terras. En daar werd in Breda flink gehoor aan gegeven. Bij veel restaurants/cafés was er geen leeg plekje meer te vinden op het terras.



Foto: Hanneke Marcelis

Regels

De heropening van de terrassen is gebonden aan een aantal regels. Zo mogen de terrassen alleen open zijn tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Er mogen per tafeltje twee mensen zitten. Er is alleen een uitzondering voor huishoudens. Zij mogen wel met meer dan twee mensen aan een tafeltje zitten. Reserveren is op het terras verplicht, maar dat mag ook aan de deur. Er wordt dan een gezondheidscheck gedaan, en je wordt gevraagd je gegevens achter te laten.

Niet alleen voor de horeca werden er gisteren versoepelingen doorgevoerd. Ook winkeliers profiteren van nieuwe versoepelingen. Klanten hoeven namelijk niet meer vier uur van te voren een afspraak te maken voor een winkelbezoek.