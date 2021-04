GGD West-Brabant schaalt vaccineren verder op: 700 extra personeelsleden nodig

BREDA - De opschaling voor het vaccineren bij de GGD West-Brabant zet de komende tijd flink door. Er komen steeds meer vaccins beschikbaar en daarvoor is veel personeel nodig. Om alle nieuwe medewerkers goed voor te bereiden startte Curio donderdag voor de GGD West-Brabant met het opleiden van de vaccinateurs en triagisten. Vanaf 18 mei worden ook de hosts en (assistent) dagcoördinatoren opgeleid. Er zijn in totaal zo’n 700 extra personeelsleden nodig.

De GGD’en in Nederland stonden al een tijd klaar om meer te kunnen vaccineren. De vaccins waren alleen nog beperkt beschikbaar. De komende weken worden er veel meer vaccins geleverd èn openen in West-Brabant nieuwe vaccinatielocaties. Daarbij gaan de GGD’en ook de mensen vaccineren die eerst door de huisartsen zouden worden geprikt. Hiervoor zijn ruim 700 extra personeelsleden nodig die in een korte tijd moeten worden opgeleid.

Flexibele samenwerkingspartner

Curio verzorgt een groot deel van de opleidingen voor de GGD West-Brabant. Zij dragen bij aan deze grote maatschappelijke opgave door heel flexibel te zijn. “Een historisch grote klus als deze kun je alleen klaren als je samenwerkt. Daarom zijn wij erg blij met Curio als flexibele samenwerkingspartner. Als we in een korte tijd veel mensen aannemen, dan verzorgt Curio op korte termijn de trainingen. Zo kunnen deze mensen snel ingezet worden. En is er even wat minder opleidingscapaciteit nodig, dan kunnen we het aantal trainingen naar beneden bijstellen.” aldus Jasper Brandt, proceseigenaar Personeel van GGD West-Brabant.

De trainingen worden gegeven in het Trivium in Etten-Leur. De eerste groep met vaccinateurs ging donderdagochtend 29 april van start. Naar verwachting zijn zij daarna direct inzetbaar op priklocaties. Later starten ook trainingen op de locatie in Roosendaal.

Van drie naar zes locaties

De GGD West-Brabant heeft nu drie priklocaties: een in Bergen op Zoom en twee in Breda, in het Amphia ziekenhuis locatie Langendijk en in evenementenhal Breepark in Breda. Vanaf maandag 3 mei komt daar Breda International Airport bij en twee weken later volgen Roosendaal en Almkerk.

Mensen die aan de slag willen bij de vaccinatielocatie in West-Brabant kunnen zich melden via hrcorona@ggdwestbrabant.nl , de GGD verwijst de geïnteresseerden naar de aangesloten uitzendbureaus. Er is nog werk voor de volgende functies:

Dagcoördinator

Assistent dagcoördinator

Administrateur

Host

Arts (medisch eindverantwoordelijke)

Triagist

Vaccinateur

Vaccinvoorbereider

EHBO