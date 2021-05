‘Ridders’ bewaken de vernieuwde ingang van Speelbos de Boeverijen

BREDA - De ingang van Speelbos de Boeverijen in het Mastbos in Breda is vernieuwd. Voortaan worden kinderen die het Speelbos ingaan verwelkomd door twee ridders en gaan zij door een kasteelpoort.

De nieuwe ingang is een initiatief van Staatsbosbeheer. Zij waren al langer voorstander voor een nieuw entree van het speelbos. Deze is afgelopen maand gerealiseerd. De ingang bestaat uit twee grote houten ridders en een kasteelpoort.

Kindvriendelijk

Een speelbos is een speciaal stuk bos wat is ingericht voor kinderen. Zij mogen in dit deel van het bos de wegen en paden af. Om kinderen vrij te laten spelen zijn honden en fietsen niet toegestaan in het speelbos. Zo kunnen kinderen vrij rennen en spelen over de paden en in de bosvakken. Speelbos de Boeverijen is het enige deel van het Mastbos waar dit is toegestaan.

Vernieuwde parkeerplaatsen

In samenwerking met de Gemeente Breda en het Waterschap Brabantse Delta zijn er nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd voor bezoekers van het speelbos en het Mastbos. Bezoekers die met de auto of de fiets komen kunnen parkeren bij restaurant Bouvigne Paradijs en op het parkeerterrein van het Waterschap. Zo wordt de parkeerdruk in het Mastbos beter verdeeld.