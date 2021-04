Breda voert binnenkort betaald parkeren in voor heel Linie

BREDA - De gemeente Breda gaat in de loop van dit jaar het betaald parkeergebied in de wijk Linie uitbreiden. Nu zijn er zeven straten waarin betaald parkeren geldt. Daar komen er binnenkort twintig bij.

Volgens de gemeente Breda is de nieuwe regeling rondom het betaald parkeren nodig vanwege de grote drukte. “Betaald parkeren helpt Linie nu en in de toekomst, veilig, leefbaar en bereikbaar te houden”, laat de gemeente weten.

Parkeerdruk

De gemeente heeft veel meldingen en klachten ontvangen over parkeeroverlast. Naar aanleiding hiervan heeft zij parkeertellingen uitgevoerd. “Ook is er onderzoek gedaan naar parkeren en daaruit blijkt dat de parkeerdruk in Linie erg hoog is”, aldus de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente verschillende plannen voor nieuwe woningen in en rondom Linie waardoor zij de parkeersituatie in Linie mogelijk verder onder druk ziet komen te staan.

Goede oplossing

Op 1 oktober 2016 is in een deel van Linie ten oosten van de Terheijdenseweg betaald parkeren ingevoerd. Volgens de gemeente blijkt uit een evaluatie dat deze bewoners betaald parkeren ervaren als een goede oplossing voor het parkeerprobleem.

Betaald parkeren zal in de loop van 2021 worden ingevoerd. Een basisvergunning voor bewoners kost vier euro per maand en een jaarvergunning voor de tweede of derde auto acht euro per maand. Er is een bezoekersregeling waarmee bezoek voor vijfentwintig cent per uur kan parkeren in de wijk. Meer informatie en een contactformulier kun je vinden op de website. Ook kun je je als bewoner aanmelden voor een klankbordgroep, waarin je kunt meedenken over de invoering van betaald parkeren.