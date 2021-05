Iris van Hassel (22) illustreert tweede kinderboek: ‘Prachtig om creaties tot leven te laten komen’

BREDA / ETTEN-LEUR - Iris van Hassel is pas 22 jaar, maar heeft nu al haar tweede prentenboek geïllustreerd: ‘Monster is bang in bed.’ Ze werd gevraagd om de tekeningen van Monster te maken, nadat ze in 2020 een illustratiewedstrijd voor kinderboekenuitgeverij De Vier Windstreken won.

Iris deed in 2020 mee met de PiXi Awards. Hierbij daagt De Vier Windstreken illustratoren uit om tekeningen te maken bij een kinderverhaal. De winnende illustraties verschijnen in de bekende PiXi-boeken. De jury verkoos Iris’ illustraties vorig jaar unaniem bij een verhaal over de leeuw, de ‘Koning van de Jungle.’

Iris, opgegroeid in Etten-Leur en nu woonachtig in Breda, tekent haar hele leven al. “Dat deed ik op school al. Ik tekende vooral fantasiewezentjes, prinsessen en elfjes. Op de middelbare school tekende ik ook tijdens saaie lessen”, lacht ze. Ook deed ze op de middelbare school eindexamen in het vak tekenen. Het was dan ook geen verrassing dat ze na de middelbare school naar de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) in Utrecht ging.

Op de opleiding specialiseerde ze zich in het maken van 2D-animaties. Dat betekent dat de animatiefilm vooral uit ‘platte’ tekeningen bestaat. “Bij 3D wordt alles met de computer gemaakt. Dat zie je bijvoorbeeld ook in alle tekenfilms”, legt Iris uit. In 2D-tekeningen zit geen diepte. Daar werk je nog veel met de hand. Ook in haar animaties werkt Iris graag met waterverf en inkt. Het is een stijl die niet vaak meer wordt gekozen. “Maar daar ben ik eigenwijs in. Ik houd van de textuur en hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Voor mijn eindwerk op de HKU heb ik ook een animatie gemaakt op basis van waterverf en inkt. Ik was er heel veel tijd mee kwijt, maar het resultaat mag er zijn!”

Na haar afstuderen, ging Iris direct zelfstandig aan het werk. Ze kan grotendeels leven van haar tekenwerk. Zo houdt ze zich op dit moment bezig met het inkleuren van strips die ook bij haar specifieke stijl passen. Dat is heel precies werk. “Het is net een groot kleurboek”, lacht Iris. Daarnaast vindt ze het maken van illustraties van kinderboeken ook geweldig om te doen.

“Het is heel leuk om je eigen creaties tot leven te zien komen. Vanuit familie en vrienden krijg ik ook filmpjes toegestuurd van het voorlezen van mijn boeken aan hun kinderen. Ik vind het heel leuk om te zien hoe de ouders met leuke stemmetjes voorlezen en hoe de kinderen dan reageren. Ik blijf het ook bijzonder vinden om mijn illustraties in boekvorm te zien.” Iris heeft nog volop ambitie met haar tekenwerk. Zo droomt ze er van een eigen graphic novel uit te geven of een eigen kinderboek, waarvan ze ook het verhaal bedenkt: “Dat lijkt me echt een hele mooie uitdaging. Dan is het echt helemaal ‘eigen’. Tot dan geniet ze volop van haar werk: “En blijven nieuwe opdrachten welkom!”