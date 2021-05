Breda staat stil bij dodenherdenking tijdens tweede alternatieve editie

BREDA - Voor het tweede jaar op rij kunnen de reguliere herdenkingen en vieringen rond 4 en 5 mei niet doorgaan. Overal in het land zie je alternatieve invullingen ontstaan. De gemeente Breda heeft drie jonge Bredase filmmakers gevraagd om een korte film te maken over de thematiek van 4 en 5 mei. De film is vanaf vandaag te zien op diverse gemeentelijke kanalen.