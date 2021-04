Weerbericht Breda: ‘Het blijft vrij koud voor het begin van mei’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 30 april en de komende dagen.



“Het blijft vrij koud aangezien de weerkaarten niet gunstig geschud zijn”, legt Nico Koevoets uit. “De hogedrukgebieden houden zich nog steeds op bij Groenland en IJsland. Lagedrukgebiedjes liggen boven het vasteland van Europa. Voor onze omgeving betekent dat de aanhoudende aanvoer van koude lucht uit het verre noorden.”



Verwachting voor vrijdag

Het is meestal bewolkt weer, maar droog. Slechts lokaal kan een enkel licht buitje voorkomen. De zon zal ook niet vaak te zien zijn. Hoewel de kans op wat zonneschijn later op de middag en in de avond wat groter wordt. De wind waait zwak uit het noorden, gemiddeld met 1 of 2 Beaufort. Maximumtemperaturen rond de 12 graden.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 1 mei

Na een heldere frisse nacht met lokale mistbanken volgt overdag een wisselende bewolking. Soms is er de zon en soms overheersen de wolken. Vaak is het droog weer. Lokaal zou er een enkele bui kunnen vallen. De wind komt zwak tot matig (2 - 3 Beaufort) uit het noorden tot noordoosten. Het is met 13 of 14 graden een fractie zachter.



Zondag 2 mei

Het is rustig weer met wolkenvelden en af en toe zon. Het is overheersend droog weer. De noordwestenwind is zwak tot matig. De temperaturen komen op 12 of 13 graden uit.



Maandag 3 mei

De wind is gedraaid naar het zuidwesten en is matig, 3 tot 4 Beaufort. De aangevoerde lucht wordt zachter. Het kwik kan tot 16 graden reiken. Verder is het afwisselend bewolkt met wat zon. Later op de dag neemt de kans op een bui toe.



Zo was het weer donderdag 29 april 2021

Maximumtemperatuur: 11,3 graden

Minimumtemperatuur: 6,1 graden

Neerslag: 4,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 30 april 2021 om 12:00 uur