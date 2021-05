Noord-Brabant waarschuwt bij start van het zwemseizoen: ‘Zwem uitsluitend bij zwemwaterlocaties’

BREDA - Het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater start vandaag. In Brabant zijn er 100 aangewezen zwemlocaties. Hieronder vallen ook De Kuil, de Atserplas en de Galderse Meren in Breda. De provincie Noord-Brabant waarschuwt echter dat zwemmen in oppervlaktewater ook risico’s heeft. Zou moet je er er bijvoorbeeld rekening mee houden dat het water nog erg koud kan zijn en dat je daardoor verkrampt kunt raken.

Ga goed voorbereid zwemmen

Voordat je gaat zwemmen is het raadzaam even een kijkje te nemen op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp. Je ziet dan vooraf of er bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s zijn waardoor je beter een andere locatie kunt kiezen. Op het bord bij de locatie kun je dat natuurlijk ook zien, maar dat is wellicht wat laat. Door de sluiting van de zwembaden is het de afgelopen periode lastig geweest om de zwemvaardigheid op peil te houden. Wees je daarvan bewust en houd vooral kleine kinderen extra in de gaten.