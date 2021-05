Inschrijving 35e editie Singelloop vandaag van start

BREDA - De inschrijvingen voor de 35e editie van de Singelloop starten vandaag. De organisatie hoopt op een groot live-evenement met als vanouds 20.000 deelnemers en een grote groep toeschouwers langs de kant.

De inschrijvingen van de Singelloop gaan vandaag open. De organisatie van de Singelloop is als vanzelfsprekend blij dat de jubileumeditie vooralsnog doorgaat. Zo laten ze ook blijken op hun website ‘Zou het dan toch… eindelijk weer een groot live evenement met 20.000 deelnemers en zo’n 85.000 enthousiaste toeschouwers langs de kant? De gezelligheid, het biertje na afloop…? Wij hopen het van harte!’

Dit jaar bestaat de Singelloop 35 jaar. En dat is behoorlijk bijzonder! Maar of de Singelloop, zoals wij deze kennen dit jaar door kan gaan, is nog maar de vraag. Door het coronavirus is er veel onduidelijkheid over de hardloopwedstrijd. Waar er vorig jaar een alternatieve loop gehouden werd, is er dit jaar voor gekozen dat sowieso niet te doen.

Voordeel

Mensen die zich tussen vandaag en 26 september inschrijven zijn ook verzeker van enkele voordelen. Zo is er een korting die op kan lopen tot veertig procent en ben je zeker van een startplekje op jouw favoriete afstand. Vanaf maandag 27 september kun je je ook nog inschrijven, maar dan tegen een hoger tarief.

Mocht de AMGEN Singelloop Breda 2021 onverhoopt toch niet doorgaan vanwege aangescherpte COVID-19 maatregelen, dan krijgt iedereen zijn of haar inschrijfgeld terug. Over het of niet doorgaan van de Singelloop dit jaar wordt op 1 augustus definitief de knoop doorgehakt.