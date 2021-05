Bredanaar staat ‘s nachts naakt in de fontein aan de Sophiastraat: Politie grijpt in

BREDA - Een Bredanaar heeft in de nacht van zondag op maandag voor een bizarre situatie gezorgd aan de Sophiastraat. De man had al zijn kleren uitgetrokken en stond in de fontein.

Bewoners van de Sophiestraat die zondagnacht uit het raam keken, zagen een bizar tafereel. Een Bredanaar had al zijn kleding uitgetrokken en was in de fontein die op de kruising van de Sophiastraat en Mauritsstraat staat geklommen.

De politie kwam ter plaatse en greep in. Op sociale media laat de politie weten dat de persoon in de fontein waarschijnlijk onder invloed was van verdovende middelen. Er is hulp gezocht voor de Bredanaar.