Bredanaars gaan ‘gewoon’ naar het terras: ‘Maar de gure wind en eindtijd zijn wel jammer’

BREDA - Het eerste weekend dat de Bredase terrassen weer open mochten zorgde voor grote drukte in de binnenstad. Ondanks de lagere temperaturen en een eindtijd van zes uur zochten veel Bredanaren een plekje op het terras op. Hoe is het voor de Bredase horeca om nu alleen het terras te mogen openen met slechtere weer en de eindtijd van zes uur?

Het hart van Breda klopte weer als vanouds afgelopen weekend. Al vanaf de Eindstraat was het ouderwetse geluid van stemmen en muziek vanaf de Grote Markt te horen. Ondanks de gure wind en de schaduw bleef er nauwelijks een tafeltje onbezet op de terrassen. Lesley Janssen, floormanager van biercafé De Boterhal op de Grote markt, is enthousiast over de drukte: “De sfeer is super goed, iedereen lijkt vrolijk. De hele dag door hebben we eigenlijk een rij gehad omdat we maar 25 tafels kunnen aanbieden op het terras. Sommige mensen moesten wel drie kwartier tot één uur wachten, maar de meesten vonden dat prima en waren dan ook begripvol voor de situatie.”

Op het terras van restaurant Rodeo zitten Joël, Kirsten, Merel en Quint in de schaduw aan een tafel te genieten van een lunch. “Het went wel weer heel snel. Het is nu eigenlijk alweer normaal, ook al heb je het zes maanden niet gehad”, vertelt Merel. Ook op het terras van tapasbar en borrelcafé De Markt was er geen plekje meer te krijgen. “Het is weer als vanouds vind ik, de sfeer zit er goed in. Je merkt dat mensen het weer heel leuk vinden om op het terras te zitten, wat ons dan weer motiveert om nog een stapje extra te zetten”, aldus floormanager Nick Hulsman van De Markt.

Slecht weer

Waar de zon zich afgelopen weekend wel eens liet zien is dat aankomende week wel anders. De komende dagen wordt er veel regen verwacht. “We kunnen gelukkig wel alle tafels op anderhalve meter afstand onder de luifels zetten, ik denk daarom dat dat niet echt voor problemen gaat zorgen. Met slagregen is dat dan natuurlijk wel weer een ander verhaal”, zo vertelt Nick Hulsman. Ook Lesley Janssen van de Boterhal voorziet geen problemen omtrent de weersvoorspelling: “Het is wel vervelend, we hebben ons daarom zo goed mogelijk voorbereid met heaters en parasols. Meer dan dat kan je eigenlijk ook niet doen, mensen gaan dan gewoon op de beschutte plekken zitten.”

Hoe denken de bezoekers daar zelf over? Het groepje op het terras van restaurant Rodeo vindt de schaduw en de gure wind geen probleem: “Je houdt wel de hele tijd een jas aan maar ik heb het er wel voor over. Regen vind ik alleen wel een ander verhaal, dan zou ik niet meer gaan denk ik”, zo vertelt Merel. Op het terras van Doppio zit de Belgische Anke Brandt: “Om op het terras weer een wijntje op afstand te kunnen drinken is wel echt weer gezellig.” Ook voor Anke is het koudere weer geen reden om niet naar het terras te gaan: “Als het kouder weer is dan trek ik gewoon een dikkere jas aan of doe ik een sjaal om. Als het regent houdt het voor mij alleen wel op.”

Zes uur sluiten

Zowel de bezoekers als de horeca zelf lijken begrip te hebben voor de huidige maatregelen. Het neemt alleen niet weg dat de eindtijd van zes uur over het algemeen wel als ‘jammer’ wordt ervaren: “Je merkt wel dat mensen het niet heel leuk vinden. Mensen komen er lekker in en het wordt op een gegeven moment echt gezellig en dan moeten ze stoppen”, zo vertelt Janssen. Joël uit het groepje bezoekers op het terras van restaurant Rodeo bestempelt de eindtijd ook als ‘jammer’: “Ik had best graag langer door willen gaan maar het is niet anders.”

Lesley Janssen hoopt binnenkort het bericht te mogen ontvangen dat de eindtijd van zes uur verschuift naar later op de avond. “Ik hoop dat binnenkort versoepeld gaat worden en dat je ook iets van een avond hebt. Niet alleen kijkend naar mijzelf maar ook naar mijn collega’s die ook uren willen maken. Wanneer zij overdag studeren kunnen zij nu niet werken of zelf naar het terras gaan. Ik hoop op een verschuiving naar acht of tien uur ’s avonds, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om naar het terras te kunnen of op het terras te werken.”



De Belgische Anke op het terras van Dopio