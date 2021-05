ChaTime en Social work slaan handen ineen

BREDA - Het was een kans die Lidia van Hooijdonk, hoofdredacteur en bedenker van Kindermagazine ChaTime, niet kon laten schieten. Net toen ze overwoog om eind 2020 te stoppen met ChaTime kwam er iets moois op haar pad: een samenwerking met Social Work.

“We bestaan in juni 14 jaar en in al die jaren heb ik zeker 80 procent het blad vrijwillig gedraaid.“ ChaTime is door van Hooijdonk in 2005 bedacht en in 2007 kwam het eerste glossy magazine uit. Gemaakt voor en door kids. Media zijn het middel om dat doel te bereiken. Van Hooijdonk wilde graag de wereld van kinderen verbreden en kinderen van verschillende wijken, buurten en achtergronden met elkaar in contact brengen. En dat is van Hooijdonk zeker gelukt. Financieel bleef het voor ChaTime altijd moeilijk omdat zij geen structureel inkomen had. “Het werk van een acquisiteur is mij niet op het lijf geschreven en er ging zoveel tijd zitten in het verkopen van advertenties, dat de kinderen steeds minder aandacht kregen en dat is juist waar ik het voor doe!”

Social Work

Vorig jaar benaderde bestuurder Social Work Jan van Haren van Hooijdonk: of zij niet voor deze organisatie wilde komen werken en dan ChaTime nog verder uitrollen. "De doelstelling van Social Work is om kinderen, jongeren en hun ouders te ondersteunen bij opvoeden en opgroeien door de inzet van vrijwilligers en wij zijn erg gericht op de jeugd. Lidia zorgt dat jongeren geïnformeerd worden over de problematiek die er leeft, in buurt of wijk en zij maakt allerlei onderwerpen bespreekbaar die leven bij kinderen. ChaTime geeft de kinderen een platform. Of het nu over vechtscheiding, pesten of liefde gaat, Lidia maakt het bespreekbaar op kind-niveau. Dat is ook waar Social Work voor staat en dat doen wij samen met goed opgeleide en betrokken vrijwilligers. Projecten zoals: Kamers met Kansen, Samen uit Elkaar, Buurtbemiddeling zijn niet meer weg te denken uit onze stad. Bijzondere projecten, waar we nu ook ChaTime aan toe kunnen voegen”, vertelt Jan.

Meer dan 30 magazines, 125 filmpjes en 4 documentaires zijn er gemaakt door ChaTime. De laatste om het 12.5 jarig bestaan te vieren. “En nu is het pas echt feest”, glundert van Hooijdonk. “Want Breda kan nu helemaal niet meer om ChaTime en of Social Work heen!”