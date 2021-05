Kinderen hoeven zich niet te vervelen dankzij Springbreak Breda

BREDA - Tijdens de meivakantie organiseert de Nieuwe Veste volop activiteiten voor de jeugd. Van zelf slijm maken tot kickboksen, kinderen hoeven zich volgens de organisatie niet te vervelen tijdens de vakantie. Vandaag trapte een enthousiaste groep jongeren af met een graffiti workshop bij Skatepark De Scharen.

De meivakantie is van start gegaan en daarom organiseert de Nieuwe Veste in samenwerking met Breda Actief, Grote Broer Grote Zus en Surplus de SummerviBes Springbreak Breda. Op de planning staan gevarieerde activiteiten, zoals suppen en een tennisclinic. Vandaag gingen tientallen kinderen naar Skatepark De Scharen om mee te doen aan een graffiti workshop en ze konden een parcours afleggen op een BMX of step.

Kunstwerk van graffiti

De kinderen krijgen de graffiti workshop van graffiti artist Nelson. Hij heeft een groot zeil gespannen tussen twee lantaarnpalen en daarop het woord ‘Spring’ geschreven. Binnen de letters heeft hij verschillende vlakken gemaakt waar de kinderen zich op mogen uitleven met de graffiti. “De kinderen zijn super enthousiast, het komt natuurlijk niet vaak voor dat je helemaal los mag gaan met graffiti”, vertelt Nelson. De kinderen luisteren aandachtig naar zijn tips en uitleg en gaan dan aan de slag met hun gezamenlijke kunstwerk. “Als ze een beetje opgewarmd zijn mogen ze ook nog op een canvas doek hun eigen kunstwerk maken en deze meenemen”, zegt Nelson. “De graffiti workshop is enorm populair”, vertelt Marc van der Schoot van de Nieuwe Veste, “Er waren acht plekken, dat hebben we uitgebreid naar tien. Ook vindt de workshop meerdere dagen plaats, zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.



Deelnemers van de graffiti workshop zijn bezig met hun kunstwerk - Wesley van der Linde

Skatepark

De graffiti workshop vindt niet zomaar bij het skatepark plaats. “Het past natuurlijk een beetje bij het skate thema, dus daar hebben we ook aan gedacht”, vertelt Van der Schoot. Er wordt namelijk volop geskatet, gestept en gefietst rondom de graffiti workshop. Sportcoach Jasper Nelissen van Breda Actief zet enthousiast een parcours uit voor kinderen die willen fietsen op een BMX. Ook leent hij steps uit voor op de skatebaan van het park. “Het is super fijn dat kinderen lekker buiten actief bezig kunnen zijn”, vertelt hij. En het is nog lastig ook. Het gras rondom het skatepark is namelijk best hoog, dus het fietsen op een BMX is zwaar en intensief, maar iedereen doet het super goed.”

Meer informatie over Springbreak Breda vind je op de website van de Nieuwe Veste.



BMX parcours - Wesley van der Linde