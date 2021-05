Op zijn eigen vliegveld kreeg directeur Jan Voeten als eerste zijn vaccinatie

BOSSCHENHOOFD/BREDA - De vaccinatielocatie op Breda Airport is officieel geopend. Een hangar is speciaal ingericht om zestig prikken per uur te kunnen geven. Vliegveld-directeur Jan Voeten was de eerste persoon die op zijn eigen vliegveld een vaccinatie kreeg.

Eigenlijk had vliegveld-directeur Jan Voeten een uitnodiging gekregen om zijn vaccinatie te halen bij de bij Breepark. Maar aangezien zijn eigen vliegveld de nieuwste vaccinatielocatie van de GGD zou worden, werd geregeld dat Voeten op zijn eigen vliegveld als eerste persoon zijn vaccinatie kreeg. Dat gebeurde vanochtend.

Breda International Airport is de vierde vaccinatielocatie in West-Brabant en is de tweede vaccinatielocatie die draait volgens het ‘steepen the curve’-principe waarbij administratie en vaccinatie uit elkaar zijn gehaald voor een efficiënter proces om zoveel mogelijk mensen per uur te kunnen prikken. Daardoor kunnen er drie keer zoveel mensen gevaccineerd worden. Een prikker kan een persoon per minuut vaccineren, maar de administratie duurt langer. Om ervoor te zorgen dat een prikker niet stil hoeft te zitten, is er een hogere inzet aan de voorkant. Datzelfde systeem wordt ook gebruikt bij Breepark.

Volgens de GGD betreft Breda Airport alleen al qua entourage een bijzondere locatie. Opvallend is ook dat het personeel van restaurant Bargo, dat woensdag voor het eerste haar deuren opende, actief mee heeft geholpen met de opbouw van deze vaccinatielocatie in de hangar. Bovendien werken de horeca-medewerkers van Bargo momenteel als host om dat mensen die gevaccineerd worden een zo prettig mogelijke vaccinatie-ervaring te geven.

Bij de opening overheerste duidelijk blijheid. Bij de GGD, bij de Halderbergse burgemeester Bernd Roks, bij Ivan Smulders eigenaar van restaurant Bargo. “Wat zijn we blij dat ook deze locatie eindelijk open kan”, zo sprak Mark van Beers namens GGD West-Brabant. “We zijn met open armen ontvangen en we zijn alleen blije gezichten. Mensen zijn opgelucht dat ze gevaccineerd worden.” Ook burgemeester Roks spreekt van een bijzondere dag. “Het is een geweldige locatie. Je kunt te voet komen, op de fiets en met de auto. En mocht je een helikopter hebben, dan behoort dat ook nog tot de mogelijkheden”, grapt hij. “Laten we hopen dat we heel snel heel veel mensen kunnen vaccineren.” Bargo-eigenaar Ivan Smulders is blij dat zijn nieuwe zaak eindelijk open kon, maar is naar eigen zeggen blij dat hij en zijn crew zich voor de officiële opening al nuttig kon maken. “Ik ben de gemeente en de GGD erg dankbaar voor deze samenwerking.”