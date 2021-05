Eerste Bredanaars genieten van lunch op hoogte: Smakenrad is geopend

BREDA - Het Smakenrad heeft vandaag de deuren geopend. Op het Chasséveld kunnen Bredanaars in één van de vele gondels stappen om op 50 meter hoogte te genieten van een lunch of borrel. En ook BredaVandaag stapte ook aan boord.

Het grote reuzenrad op het Chasséveld is een echte eyecatcher. Sinds 12.00 uur vandaag kunnen Bredanaars, na reservering, instappen om op hoogte culinair te genieten. Wie dat doet, steunt ook meteen de lokale horeca. Want hoewel het Smakenrad door heel Nederland trekt, wordt er in iedere stad een samenwerking gezocht met de lokale horeca. In Breda is dat de Van Asch Horecagroep, onder andere eigenaar van Café Noir en de Fazant. Het zijn hun gerechten waarvan je in de gondel kan genieten.

Wie gereserveerd heeft, mag na het voeren van de gezondheidscheck en het laten controleren van zijn temperatuur plaatsnemen aan één van de ‘wachttafels’ in de witte tenten die rondom het reuzenrad staan. Wanneer jouw gondel de deurtjes heeft geopend, mag je plaatsnemen en krijg je meteen je drinken en jouw bestelde gerecht op tafel. Wil je later nog wat bij bestellen? Dan kun je dat via een qr-code in de gondel doorgeven.

Veel Bredanaars grepen vanmiddag gelijk hun kans, waardoor veel gondels dan ook gevuld waren. Het uitzicht is uiteraard spectaculair. Op vijftig meter hoogte geniet je natuurlijk van de Grote Kerk, en kijk je recht op de Koepel, maar het uitzicht reikt nog veel verder dan dat. Want wie goed kijkt, kan zelfs de Amercentrale aan de horizon zien staan.

Het is wel belangrijk om één tip mee te geven aan wie binnenkort ook plaats neemt in een gondel. Is het buiten fris, en waait het? Trek dan zeker warme kleding aan. De gondels zijn namelijk niet helemaal afgesloten, en de koude wind is vooral op 50 meter hoog goed te voelen. Voor de Bredanaars die er vandaag als eerste bij waren, was het dus wel een beetje een winterse ervaring.

Het Smakenrad staat nog tot en met 27 juni in Breda. Voor nu is het enkel geopend tussen 12.00 en 18.00 uur, maar als de regels vanuit de overheid versoepelen zal ook het Smakenrad langer open gaan.