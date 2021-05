Borrelen in een reuzenrad: Smakenrad opent vervroegd de deuren in Breda

BREDA - Het Smakenrad is niet meer te missen op het Chasséveld in Breda. Het reuzenrad van 50 meter hoog is opgebouwd, en gaat dit weekend al open. Dat is een week eerder dan in eerste instantie bekend was gemaakt. In het reuzenrad kun je ontbijten, borrelen en lunchen.

Initiatiefnemer en eigenaar van het Smakenrad Bram Verleg van Foodtastic Events B.V. zocht naar een creatieve, unieke en coronaproof manier om bezoekers een leuk uitje te bieden in de eerste coronagolf. “Niet de breedte maar de hoogte in was het idee en zo is het Smakenrad ontstaan”, aldus Verleg. “Tegelijkertijd bieden wij de lokale horeca een platform, om zichzelf te presenteren en extra omzet te genereren.” Zo werkt het Smakenrad in Breda samen met Van Asch Horeca.

De gondels van het smakenrad zijn ingericht als priverestaurantjes. Je kan er onder andere ontbijten, lunchen en borrelen. Het is momenteel nog niet mogelijk om te reserveren voor het diner, omdat alle horeca na 18.00 uur moet sluiten. Maar als die regels worden versoepeld, gaat het Smakenrad ook ‘s avonds open.