Vandalen besmeuren eerbetoon aan Ramon Dekkers

BREDA - Vandalen hebben het kunstwerk dat ter nagedachtenis aan Ramon Dekkers werd gemaakt besmeurd. Met verf is groot het woord ‘pedo’ in het tunneltje aangebracht.

In de tunnel bij de Emerparklaan is jaren geleden een kunstwerk van graffiti aangebracht door ter herinnering aan de Bredase top kickbokser Ramon Dekkers. Hij overleed in 2013 aan een hartaanval tijdens een fietstocht door de tunnel.

Het is niet de eerste keer dat vandalen de schildering hebben besmeurd. Ook in 2017 werd het kunstwerk met graffiti vernield. Dankzij de hufterproof laag die over het kunstwerk heen zit, kon de schildering destijds in ere worden hersteld.