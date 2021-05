Mannen stelen peperdure robotgrasmaaier, politie deelt beelden

BREDA - De politie heeft beelden gedeeld van twee mannen die afgelopen zomer een robotgrasmaaier hebben gestolen uit een tuin in Breda. Een van hen is al aangehouden en naar de ander is de politie nog op zoek. De tweede persoon is duidelijk te zien op de camerabeelden.

Op de camerabeelden die de politie heeft gedeeld is te zien dat twee mannen, een met een wit t-shirt en de ander met een geel hesje, uit een blauwe bestelauto stappen. Ze kijken even om zich heen en lopen over de zandweg waar ze geparkeerd staan. In de ruime tuin naast hen staat een robotgrasmaaier. De man in het gele hesje rent het gras op en pakt de robotmaaier. Hij neemt de grasmaaier mee naar de bestelauto. De man legt de maaier achterin, terwijl de andere man achter het stuur gaat zitten. De man in het gele hesje stapt vlug in en ze rijden daarna samen weg. De gestolen maaier is een dure machine, de grasmaaier wordt namelijk te koop aangeboden voor ruim 3000 euro.

De diefstal vond plaats aan de Doctor Batenburglaan. Een van de twee mannen die erbij betrokken was, namelijk die in het witte shirt, is al aangehouden. De politie is nog steeds op zoek naar de man die te zien is op de gedeelde camerabeelden.

Meer informatie en een tipformulier vind je op de website van de politie.