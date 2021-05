Code geel voor zware windstoten, vanavond kans op hagel en onweer

BREDA- Het is vandaag onstuimig en buiig. Er staat een forse wind met kans op zware windstoten tussen 80 en 90 km/uur. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd. Ook de ANWB waarschuwt weggebruikers voor de harde wind.

De Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn al vaker zonnig en warm verlopen, maar dit jaar is het weer guur en onstuimig. Vanwege de harde windstoten heeft het KNMI voor vandaag code geel afgekondigd. “Vooral tijdens buien is er kans op zware windstoten van 75-80 km/u”, laat het KNMI over de situatie in Noord-Brabant weten. “Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden.

In de loop van de middag neemt de wind iets af, vooral in de zuidelijke helft van het land. Tijdens de Dodenherdenking om 20.00 uur blaast de wind nog stevig door en het is buiten koud en guur. De gevoelstemperatuur komt aan het begin van de avond uit op 3 tot hooguit 5 graden. Er trekt vanavond bovendien een aantal felle buien over het land. Vooral in de zuidelijke helft van Nederland is daarbij naast windstoten ook kans op onweer en hagel.

Tijdens Bevrijdingsdag waait het weliswaar minder hard dan dinsdag, maar met een matige tot krachtige westen- tot noordwestenwind is het allesbehalve rustig. Met deze windrichting wordt naast frisse lucht namelijk ook weer een serie buien naar ons land gevoerd. Bij deze buien zwelt de wind nog even aan en mogelijk komt er ook hagel en een klap onweer bij kijken. Met middagtemperaturen van 9 graden in het noorden en 11 graden in het zuiden maakt deze Bevrijdingsdag grote kans om in het lijstje met top-10 koudste edities te belanden.