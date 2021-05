Van spoorwoning tot stadsvilla: Verkoop tweede fase Tuinen van Genta van start

BREDA - Met Tuinen van Genta wordt Brabantpark weer een nieuwbouwproject rijker. Op het momenteel braakliggende terrein aan het spoor zullen 175 nieuwe woningen verrijzen. De eerste 75 gingen eind vorig jaar in de verkoop gegaan. Gisteren gingen de volgende 65 woningen in de verkoop.

De verkoop van de woningen in fase 2 in de Tuinen van Genta is gisteren gestart. De 65 woningen gingen gisteren in de verkoop. Eind vorig jaar gingen de eerste 75 woningen in de verkoop. Deze zijn inmiddels bijna allemaal verkocht.

Het heeft lang geduurd voordat het braakliggende terrein aan de Teteringsedijk, waar sigarenfabriek Van Genta was gevestigd, werd ontwikkeld. De afgelopen tien jaar kwamen de plannen namelijk steeds niet van de grond. Tot eind vorig jaar. Met de realisatie van Tuinen van Genta wordt er een gloednieuwe woonwijk gerealiseerd op het terrein naast het spoor.

Verkoop

De woningen die gisteren in de verkoop zijn gegaan variëren van 123 m² tot 201 m². De woningen zijn verdeeld in een aantal woningtypen; spoorwoning, herenhuis middenas, stadsvilla Teteringsedijk en rijwoning. Het zijn allemaal ruime woningen met een privétuin/-terras, ruimte voor een (thuis)werkplek en minimaal 3 slaapkamers. De goedkoopste woning in deze fase kost 395.000 euro. Voor de duurste woning betaal je 695.000 euro.

Inschrijven

De inschrijftermijn duurt 12 dagen en sluit op maandag 17 mei 2021 om 10.00 uur. Op 18 mei vindt de toewijzing plaats, waarna vanaf 19 mei alle kandidaten worden geïnformeerd en diegenen die een woning toegewezen hebben gekregen worden uitgenodigd voor een gesprek bij de makelaar op kantoor of via Teams.

Waar



Het terrein van Tuinen van Genta ligt aan de Teteringsedijk en Hoge Steenweg en grenst aan het spoor (Breda-Tilburg) en een kleinschalig bedrijvenpark aan de Goeseelstraat. Dit terrein kent een lange historie met de voormalige sigarenfabriek Genta uit 1916. Verder ligt hier de voormalige sodafabriek Loda uit 1934 als onderdeel van een veel groter industriegebied aan de oostkant van het stationsgebied van Breda.