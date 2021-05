Breda Barst stelt jubileumeditie wéér een jaar uit: ‘Risico’s zijn te groot’

BREDA - De organisatie van Breda Barst heeft vanmiddag teleurstellend nieuws bekend gemaakt. De jubileumeditie voor het 25-jarig bestaan van het festival wordt namelijk opnieuw een jaar uitgesteld. De onzekerheden en de risico’s zijn te groot, stellen zij.

Voor veel Bredanaars zal het nieuws van Breda Barst voelen als een tegenstrijdige boodschap. Veel festivals verplaatsen hun evenementen namelijk juist naar september. Maar voor Breda Barst is het door laten gaan van de jubileumeditie in september geen mogelijkheid. Zij maken als gratis festival namelijk geen aanspraak op het garantiefonds van de overheid. “Daarnaast willen we onze 25e editie extra groots en met jullie allemaal kunnen vieren. Onduidelijk is nu of dat in september al mogelijk gaat zijn.”

Breda Barst zet dus een streep door de viering van het jubileum. Maar het aan de organisatie ligt blijft het echter dit jaar niet stil in Breda op 18 en 19 september, de data waarop het festival gepland stond. “Vorig jaar hebben we als alternatief een online festival georganiseerd. Dit jaar willen we kijken of we toch iets met fysieke optredens kunnen doen, samen met partners in de stad.” De organisatie gaat de komende periode in gesprek met verschillende partijen om de mogelijkheden te onderzoeken. De feestelijke 25e editie laat in ieder geval nog een jaar extra op zich wachten.

Over Breda Barst

De eerste editie van Breda Barst was op 24 juni 1995. De eerste drie, nog betaalde, edities vonden plaats op het terrein van de voormalige Chassé-kazerne. Nadat in 1998 het festival niet door kon gaan, omdat er volop gebouwd werd op het terrein en er nog geen nieuwe locatie was gevonden, verhuisde Breda Barst in 1999 naar het Valkenbergpark en werd het festival gratis toegankelijk. In 2002 groeide Breda Barst uit naar een tweedaags festival en sinds 2006 vindt het jaarlijks plaats in het derde weekend van september.

Breda Barst staat garant voor twee dagen vol pop, rock, metal, hiphop en dance. Normaliter komt in het Bredase stadspark Valkenberg een mooie mix van regionaal en lokaal talent en gevestigde artiesten samen. Daarnaast biedt Breda Barst ook theater, een gevarieerd aanbod van lekker eten, een gezellige markt en een speciaal programma voor kinderen onder de noemer ‘Mini Barst’.