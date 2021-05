Geen uitbundige bevrijdingsdagactiviteiten, wél wapperende vlaggen in Bredase straten

BREDA - Dit jaar vieren we dat we 76 jaar geleden zijn bevrijd. Echter wordt Bevrijdingsdag ook dit jaar minder uitbundig gevierd. Toch staan Bredanaars stil bij dit historische moment. In de Bredase straten wapperende Nederlandse vlaggen.

Dit jaar wordt Bevrijdingsdag voor het tweede jaar op rij anders gevierd dan ‘normaal’. Er vinden vandaag geen grote activiteiten plaats. Wel hangen de Bredase straten vol met de Nederlandse vlag en oranje wimpel. Ook wapperen meerdere vlaggen aan de toren van de Grote Kerk. De dag startte met de 5 mei-lezing, dit jaar vanuit het Kunstmuseum Den Haag. De lezing werd gehouden door bondskanselier Angela Merkel die de lezing via een live-verbinding vanuit Berlijn verzorgt. De 12-jarige Mily Al-Azzazi verzorgde de voordracht voor de kinderlezing. Om 13.00 uur ontstak demissionair minister-president Rutte het Bevrijdingsvuur.

Feestje thuis

Het ontsteken van het Bevrijdingsvuur was tevens het startsein voor alle (online)activiteiten. Alle festivals zijn dit jaar online. De Ambassadeurs van de Vrijheid Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser verbinden de festivals met een livestream vanaf de vliegbasis in Gilze-Rijen. Deze dag wordt traditioneel afgesloten met het 5 mei-concert. Het concert wordt live uitgezonden vanaf 20.35 uur op NPO 1.

Mini-docu’s

Hoewel het Bevrijdingsfestival niet doorgaat, staan Davina Michelle, Jonna Fraser en Tino Martin, de Ambassadeurs van de Vrijheid dit jaar, toch stil bij 76 jaar vrijheid in Nederland. Zo maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei, samen met de ambassadeurs, diverse mini docu’s. Deze zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van het comité.

Burgemeester Depla

Burgemeester Depla deelde vandaag een video via zijn Facebookpagina. In de video zijn drie verschillende generaties te zien die op hun eigen manier over vrijheid praten. “De Tweede Wereldoorlog is in een aantal opzichten ook een symbool van een samenleving die gespleten was. Wat je uiteindelijk wil is dat mensen zich om elkaar bekommeren. Als je het samen doet, kom je uiteindelijk ook samen verder. En dan ben je een vrije samenleving”, vertelt Depla in de video.