Lego-fanaat Bram voorziet heel Breda van bouwstenen

BREDA - Het populaire LEGO-masters trekt op RTL al weken miljoenen kijkers. Voor de finale van vanavond zit ook Bredanaar Bram Akkermans ook zeker achter de televisie. Bram is een echte Lego-fanaat die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt. Met Brams Bouwstenen voorziet hij heel Breda en omgeving van tweedehands Lego-stenen.

De 28-jarige Bram Akkermans is misschien wel één van de grootste Lego-fans van Breda. En dat niet alleen. Hij is ook een echte kenner. Want met zijn Brams Bouwstenen voorziet hij al jaren enthousiastelingen van tweedehands Lego.

“Als kind was ik al gek op Lego”, vertelt Bram. “Toen ik elf was, viel die hobby een beetje weg. Eigenlijk heeft iedere Lego-fan wel zo’n fase dat ze even niet meer met Lego bezig zijn. Dat noemen we in de community dan de dark ages. Maar bij mij waren die niet lang. Op mijn 14e was mijn interesse al terug, en toen begon ik ook al met het inkopen en verkopen van tweedehands lego.”

Bram verkocht in zijn tienerjaren Lego via een website. Later ging hij op beurzen staan, maar door corona kwam daar een einde aan. Om toch nog Lego-fans te kunnen verblijden met zijn grote collectie opende hij vorig jaar Brams Bouwstenen in een leegstaand kantoorpand aan de Konijnenberg. Daar kunnen liefhebbers hun hart ophalen tussen de eindeloze bakken gevuld met Lego-steentjes. “Mensen maken hier een afspraak en kunnen hier dan echt uren bezig zijn met het bij elkaar zoeken van de perfecte stukjes. En ik heb ook veel terugkerende klanten, want ik koop iedere week zo’n vijftig kilo Lego in. Het assortiment wisselt dus continu!”

Creativiteit

Wanneer je aan Bram vraagt wat hij zo leuk vindt aan Lego, moet de Bredanaar best lang nadenken. “Dan toch de creativiteit”, beslist hij uiteindelijk. “Ik heb als kind bijvoorbeeld best wel van tekenen gehouden, maar ik kon er niets van. Het mooie van Lego is dat je oneindig creatief kan zijn, en dat iedereen het kan. Bovendien is Lego echt voor mensen van alle leeftijden. Het beeld dat Lego kinderspeelgoed is, klopt al lang niet meer. Ook Lego zelf richt zich echt steeds meer op de sets voor volwassenen.”

Als LEGO-fan kijkt Bram uiteraard ook graag naar het populaire LEGO Masters. Hij hoopt dat vanavond Bibi en Marcel als winnaars uit de bus gaan komen. “Omdat zij in mijn ogen echt de meest prachtige creaties maken. Maar ik verwacht eigenlijk dat het Roy en Thomas gaan worden”. Zelf ooit meedoen aan LEGO Masters sluit Bram niet uit. “Ik sta er dubbel in. Ik heb best veel verstand van de Lego zelf en van de bouwtechnieken. Dus ook al ben ik misschien geen geweldige bouwer, meedoen lijkt me wel leuk. Alleen de opnames zijn altijd maanden eerder dan de uitzendingen op TV. En zo lang mijn mond moeten houden, dat is dan weer niks voor mij”, lacht hij.