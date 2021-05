Joeri van Dun verhuurt zijn Lego via zijn bedrijf Breda Brickz: ‘Het is zonde als het alleen maar in de kast staat’

BREDA - Bredanaar Joeri van Dun (32) verhuurt sinds de eerste lockdown zijn eigen Lego collectie aan andere Bredanaars. Met zijn bedrijf Breda Brickz laat hij andere LEGO fans in zijn omgeving kennis maken met zijn eigen collectie aan Lego en het bouwen van Lego sets.

Joeri van Dun zag een gat in de markt toen iets langer dan een jaar geleden de eerste lockdown werd afgekondigd. “Mensen zaten toen echt massaal binnen en gingen hun tijd anders indelen. Zo gingen ze bijvoorbeeld puzzelen en breien.” De Legoliefhebber verzamelt al jaren verschillende Legosets, maar heeft het nu best druk met twee jonge kinderen. “We hebben een druk leven en daardoor kom ik niet zo snel meer toe aan het bouwen met Lego. Het is zonde als mijn verzameling alleen maar bij ons in de kast staat, dus kwamen we op het idee om het te gaan verhuren. Ook zodat andere mensen iets leuks kunnen doen.” Van Dun maakte de Facebook-pagina genaamd ‘Breda Brickz’ aan. Deze dient als platform voor zijn verhuuractiviteiten. Hierin deelt hij zijn beschikbare sets. De Facebookpagina deelde hij in verschillende Lego fan groepen op Facebook. “Daar kwamen leuke reacties op en zo zijn we begonnen met de verhuur.”

Verhuur

Van Dun heeft bewust gekozen om zijn sets alleen te verhuren in de regio Breda. “De sets die ik verhuur zijn erg duur. Ik vind het daarom fijn om te weten aan wie ik mijn Lego uitleen en richt mij daarom met de verhuur specifiek op de regio Breda, zodat ik niets hoef op te sturen en dingen kwijt kunnen raken bij de post.” Mensen die Lego bij Van Dun huren kunnen de sets bij hem ophalen of hij bezorgd ze zelf thuis. De Legoliefhebber richt zich vooral op sets die bedoeld zijn voor volwassenen. “Ik heb veel verschillende sets en sommige daarvan bestaan uit enorm veel kleine blokjes. Deze zijn echt bedoelt om te bouwen en niet echt om te spelen. Kindersets zijn ook om te bouwen, maar vooral spelen. Deze heb ik minder, omdat ik het juist leuk vind om zelf iets in elkaar te bouwen net als veel andere Lego liefhebbers.”

Inspiratie

Joeri van Dun is al van kleins af aan geïnteresseerd in LEGO. “Ik heb er vroeger heel veel mee gespeeld en dit heb ik allemaal bewaard. Het is daarom voor mij ook heel waardevol.” Af en toe koopt hij nieuwe sets die hij dan ook verhuurt. “Ik vind het leuk om te kijken wat andere mensen interesseert qua Lego en wat voor nieuwe Lego er wordt gemaakt. Ik volg verschillende Facebookpagina’s waarop deze sets worden gedeeld. Wat ik zelf leuk vind en wat mijn doelgroep leuk zou vinden, koop ik dan.”

Veel gevraagde sets

Vrouwen of mannen, iedereen komt bij Van Dun een Legoset halen. “De meest verhuurde set is denk ik de ruimteraket en het piratenschip. Deze zijn ook wel heel leuk.” Maar de Legoliefhebber heeft nog veel meer te bieden. “Ik heb ook nog de Taj Mahal, het Vrijheidsbeeld, een set van de tv-serie Friends, Harry Potter sets en heel veel Star Wars.” Het is de hobby van Van Dun die hij heeft omgezet in een bedrijf. “Het lijkt me zeker leuk om dit in de toekomst nog door te zetten, bouwen met blokjes zorgt voor ontspanning. En dat is iets wat we in deze tijd, maar ook zeker in de toekomst goed kunnen gebruiken.”