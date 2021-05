Besparen op energielasten: gemeente Breda geeft tips tijdens gratis webinar

BREDA - Om de inwoners van de gemeente Breda te helpen hun energielasten te verlagen, geeft de gemeente Breda haar inwoners gratis toegang tot een speciale online bijeenkomst op dinsdag 25 mei om 19.45 uur. Dit zogeheten EnergyWebinar wordt georganiseerd door Stichting Buurkracht en geeft slimme en snelle tips voor een lekker warm en comfortabel huis, tegen soms honderden euro’s lagere energielasten.

“In deze tijd zijn mensen meer thuis dan anders. En dat heeft nogal eens gevolgen voor de energierekening”, aldus Stichting Buurkracht. “Gelukkig is daar gemakkelijk iets aan te doen.” Inwoners van de gemeente Breda krijgen daarom gratis toegang tot een webinar over energiebesparing. Ook onderzoekt Stichting Buurkracht hoe inwoners van de gemeente denken over energiebesparing in coronatijd.

EnergyWebinar

Inwoners die zich aanmelden voor het EnergyWebinar krijgen tien slimme tips voor een comfortabel huis en lagere energielasten. De deelnemers horen wat zij zelf kunnen doen, zonder daar veel kosten voor te maken. Ook brengt Stichting Buurkracht de deelnemers in contact met Bres Breda, de Bredase energiecoöperatie. Bres werkt al jaren samen met de gemeente Breda.

Er kunnen maximaal 250 deelnemers meedoen. Het webinar vindt plaats op 25 mei om 19.45 uur en duurt 60 minuten. Aanmelden kan via buurkracht.nl/energywebinar-breda.

Inwonersenquête

Hoe denken de inwoners van de gemeente Breda over energiebesparing in coronatijd? Op welke manier gaan ze het liefst tot actie over? Dat is wat Stichting Buurkracht in opdracht van de gemeente onderzoekt. De nieuwe inzichten bieden de gemeente handvatten om bewoners verder tegemoet te komen op het gebied van energiebesparing. De deelnemers krijgen desgewenst de resultaten en een ledlamp als bedankje toegestuurd. Meedoen duurt 5 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt door Stichting Buurkracht. Meedoen kan via buurkracht.nl/onderzoek-breda.