Belgische ondernemer start kapsalon-zaak in Breda: ‘Bredanaars houden net als Belgen van lekker eten’

BREDA - Bredanaars die fan zijn van kapsalons kunnen vanaf nu hun hart ophalen. Ondanks de coronacrisis ziet de Belgische restaurantketen ‘Kap-salon’ voldoende perspectief om vanuit hun keuken kapsalons te bezorgen door heel Breda.

Ondernemer Joachim is sinds enkele dagen actief in Breda met zijn horecaonderneming ‘Kap-salon’. En daarmee is de stad weer een bezorgrestaurant rijker. “We hebben gekozen voor het gerecht kapsalon, omdat het een bekend gerecht is en er veel variaties mee te maken zijn”, vertelt de horecaondernemer. “Het is een Europese versie van streetfood, een bakje friet met verse ingrediënten.”

“Bredanaars houden net als Belgen van lekker eten”, vertelt Joachim. De Belg maakt met zijn team de kapsalons vanuit een zogeheten ‘dark kitchen’, een restaurant die klanten alleen maar via bezorgsites bediend. “Het concept van een ‘dark kitchen’ was erg succesvol in België. We zagen daarom kansen om uit te breiden naar Nederland en dus ook Breda.” De kapsalons worden in de keuken gemaakt en kunnen worden besteld via bezorgdienst Deliveroo. “Het concept is dat we beginnen met een bakje friet waarbij we steeds andere ingrediënten toevoegen. Zo hebben we verschillende combinaties gemaakt die erg lekker zijn en we dus graag delen. We gaan het concept nog verder uitbreiden met behulp van invloeden over de hele wereld.”



Foto: WILLEM VAN PUYENBROECK ©

Kapsalon

De oorspronkelijke versie van de Kapsalon ontstond in Rotterdam, waar een kapper zijn plaatselijke kebabzaak vroeg om zijn kebab met favoriete toppings in een bakje in plaats van een broodje te serveren. Ondertussen wordt het gerecht door heel Europa gemaakt en maken chefkoks hun eigen variaties van dit gerecht.