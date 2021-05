Meldpunt ontvangt 115 meldingen over straatintimidatie: ‘Meeste incidenten in Park Valkenberg en bij station’

BREDA - Sinds de lancering van Intimideermijniet.nl ontving het meldpunt 115 meldingen van straatintimidatie. BO Diversity, de organisatie achter het meldpunt, zegt niet verbaasd te zijn over de aantallen, ‘maar wel geschrokken’.



Het meldpunt Intimideermijniet.nl ging op 8 maart, op Internationale Vrouwendag, live. Sinds die dag heeft het meldpunt maar liefst 115 meldingen van straatintimidatie in Breda en omgeving ontvangen. Tussen de meldingen zat een variatie in wijken, maar de meest gemelde incidenten speelden zich af in het centrum. Park Valkenberg en het station sprongen hier uit. Twaalf procent van de meldingen vond plaats in het park en zo’n 9 procent rondom het station. Daarnaast gebeurde meer dan de helft van de incidenten overdag. Naroepen en uitschelden waren de meest voorkomende incidenten. Niet alle meldingen vonden echter recent plaats. Zo’n 40 procent van de meldingen hebben plaatsgevonden vóór februari 2021.



Tijd voor actie



“Niet alleen de aantallen maar vooral de toelichtingen van de meldingen laten ons zien hoe serieus we dit moeten nemen. Ik heb persoonlijk alle verhalen gelezen en het grijpt me aan”, aldus Lieke Kuijper, algemeen directeur van BO Diversity en projectleider van Intimideer Mij Niet. “De melders voelen zich onveilig en ongehoord. Vrouwen worden voor hoer, slet of kech uitgescholden. Zomaar uit het niets, op straat. Dit kan gewoon niet. Daarnaast komen er incidenten binnen op het platform waar het niet alleen gaat om (seksuele) intimidatie maar ook om aanranding of geweldsincidenten. Het is tijd om onze ogen te openen.”



Vervolg



De eerste stappen zijn inmiddels gezet door BO Diversity en Gemeente Breda. “Allereerst zorgt het meldpunt ervoor dat slachtoffers van straatintimidatie hun verhaal kwijt kunnen en zich bewust worden van het feit dat straatintimidatie niet getolereerd wordt. Met de gemelde incidenten kan er gericht actie ondernomen worden.” Regelmatig worden er gesprekken gehouden met de burgemeester, de politie en de handhaving om de inzichten en resultaten van het meldpunt te bespreken en hier actie op te ondernemen. Zo is ook de beveiliging van het station betrokken bij de plannen en is het ook meegenomen in het besluit van het verlengen van de camerabeveiliging in park Valkenberg. Daarnaast wordt er gewerkt aan een vervolgcampagne en preventieve activiteiten. Melders die gegevens achterlaten met een melding die duidelijk (seksueel) geweld toont worden benaderd met het advies aangifte te doen bij de politie.

