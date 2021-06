Jordy bouwt met Lego kunstwerken na: ‘Het liefst werk ik ‘s nachts, dat is lekker rustig’

BREDA - Jordy Koevoets (36) is al van kleins af aan geïnteresseerd in Lego en sindsdien is hij druk in de weer met de blokjes. Van de Legoblokjes uit zijn jeugd bouwt hij sinds 2019 beroemde kunstwerken na, in miniatuurversie. Hier maakt hij foto’s van en deze verkoopt hij.

In 2011 is Jordy Koevoets afgestudeerd aan kunstacademie AKV St. Joost met maatschappijkritisch werk. In 2019 begon hij met het nabouwen van Lego-miniaturen onder de naam Brick Art Stories met behulp van de Lego die hij nog van vroeger heeft. De 36-jarige Lego-fanaat heeft een grote passie ontwikkeld voor diverse kunststromingen en hoopt met zijn Lego-miniaturen deze interesse te kunnen overdragen en toegankelijker te maken aan volwassenen en kinderen. “Ik hoop dat mensen na het zien van mijn miniaturen nét dat stapje extra willen zetten om meer te weten te komen over kunst.”

Inspiratie

De kunstwerken die Koevoets kiest om na te bouwen haalt hij uit kunstboeken en van het internet. Afbeeldingen hiervan print hij uit. “Als ik naar kunst kijk vraag ik me direct af, kan ik dit met Lego nabouwen. Ik maak de keuze al best snel, als ik een klik voel bij het kunstwerk ga ik het nabouwen.” Hij maakt een overzicht met belangrijke informatie en details over het kunstwerk, zodat hij niets over het hoofd ziet. “Ik bestudeer de afbeeldingen en het kunstwerk heel goed en ga dan aan de slag met de bouw van de Lego-miniatuur door blokjes uit te zoeken.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding



Performance Fall II van Bas Jan Ader - Jordy Koevoets

Nacht

Het liefst gaat Koevoets in alle rust in de nacht aan de slag met zijn Lego-miniatuur. “Het liefst werk ik ‘s nachts, dan ben ik het meest gefocust en wordt je niet snel afgeleid door telefoontjes of mensen die aanbellen. Ik begin dan eigenlijk met blokjes bij elkaar zoeken en kijken welke speciale blokjes ik nodig heb om het kunstwerk zo goed mogelijk na te bouwen.” Zo is Koevoets bezig met een Lego-miniatuur van een foto waarin uit een auto rookpluimen komen. “Dat is bijvoorbeeld erg lastig om na te bouwen, want hoe maak je met vierkante blokjes rookpluimen. Hier ben ik dan ook wel een week mee bezig, omdat ik hem af en toe even wegleg.”

Foto’s

Koevoets heeft in zijn Lego-atelier een eigen fotostudio gemaakt. “Als ik klaar ben met mijn Lego-miniatuur maak ik in mijn studio foto’s van het kunstwerk. Deze stuur ik op naar de drukker en daar worden ze geprint op een mooi formaat en in goede kwaliteit.” De afbeeldingen van zijn Lego-miniatuur verkoopt hij, de meeste miniaturen bewaart de kunstenaar zelf in zijn atelier. Momenteel staan 33 unieke Lego-miniaturen die door Koevoets zijn gemaakt in de Lochal in Tilburg klaar om door het publiek bewonderd te worden. “Mijn collectie LEGO-miniaturen telt nu zo’n vijftig unieke exemplaren, van op zichzelf staande creaties tot hele decors wanneer het bijvoorbeeld performance art betreft.” Een voorbeeld hiervan is volgens Koevoets de ‘Performance Fall II’ van Bas Jan Ader. “Dit is een performance waarbij Ader de Amsterdamse gracht in fietst. Om de beroemde scene na te bootsen heb ik de hele omgeving erbij gebouwd, voor het complete plaatje met straatnamen, de plaquette aan de zijkant van de brug en nog veel meer mooie details.”