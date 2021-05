Oud-VVD’er Klaas Dijkhoff als toezichthouder aan de slag bij PSV

BREDA - Oud-VVD'er en Bredanaar Klaas Dijkhoff gaat als toezichthouder aan de slag bij voetbalclub PSV. Hij treedt vanaf 1 juli toe tot de raad van commissarissen. De voormalig politicus neemt de plaats van Robert van der Wallen, die Jan Albers verving, over.

Klaas Dijkhoff (40) treedt per 1 juli 2021 toe tot de Raad van Commissarissen van PSV. Dijkhoff vervult de vrijgekomen plaats nadat Robert van der Wallen Jan Albers heeft opgevolgd als president-commissaris van het toezichthoudend orgaan van PSV.

Politieke loopbaan



Dijkhoff nam eind maart 2021 afscheid van de Tweede Kamer, waar hij vier jaar als fractievoorzitter betrokken was bij de VVD. Daarvoor was hij voor diezelfde partij onder andere werkzaam als Minister van Defensie en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. President Commissaris Robert van der Wallen: “We zijn enorm verheugd dat we de RvC weer voltallig hebben kunnen maken met onze nieuwste aanwinst Klaas Dijkhoff. Klaas behoeft eigenlijk geen introductie, maar zijn hart voor PSV, zijn ervaringen in de complexe politieke wereld en vooral zijn kracht om altijd dicht bij zichzelf te blijven, passen perfect bij de kernwaarden van PSV.”

Klaas Dijkhoff: "Ik ben vereerd om me als commissaris voor m’n club te mogen inzetten. Als menneke was al snel duidelijk dat mijn talent niet in m’n benen zit. Toen heb ik mijn voetbaldromen verlegd van het veld naar de bestuurskamer. Ook aan de vergadertafels moet als team gepresteerd worden om de kans op succes binnen de lijnen te vergroten en ons clubgevoel en de supporters in ere te houden.”

Raad van Commissarissen



De Raad van Commissarissen van PSV bestaat met de toevoeging van Dijkhoff uit weer vijf personen; Robert van der Wallen (president-commissaris), Ton van Veen, Hans van Breukelen, Ingrid Wolf en Klaas Dijkhoff. De Vereniging PSV en het Stichtingsbestuur bestaande uit Wim van der Leegte, Louis Deterink, Jan Mengelers, Harry Hendriks en Eric van Schagen hebben de toetreding van Dijkhoff unaniem ondersteund.