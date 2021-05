Breda Live komt met ‘Bij ons in Breda’: maand lang coronaproof genieten van concerten op CSM-terrein

BREDA - Een maand lang genieten van concerten op het CSM-terrein in Breda. Het klinkt misschien onwerkelijk, maar dat is toch écht wat de organisatie van Breda Live van plan is. Eerder deze week liet de organisatie nog weten dat Breda Live verplaatst wordt naar 8 en 9 juli 2022. Maar voor de zomer van 2021 presenteert de organisatie nu een alternatief: ‘Bij ons in Breda’.

Bij ons in Breda is een maand lang coronaproof genieten van concerten op het CSM-terrein in Breda. Samen met lokale partners bouwt de organisatie van Breda Live een terras en podium met plaats tot 750 bezoekers. De line-up is vergelijkbaar met die van Breda Live, dus met de beste artiesten van Nederlandse bodem. Met een voorprogramma geselecteerd door Mezz Breda krijgt ook het regionale talent een plek. En Breda zou Breda niet zijn zonder een bourgondisch tintje. “Dus dit alles gebeurt onder het genot van de lekkerste hapjes en drankjes uit Breda en omgeving.”

Bij ons in Breda wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Breda. Zodra er versoepelingen komen voor evenementen wordt Bij ons in Breda in gang gezet. Afhankelijk van de spelregels wordt het exacte aantal bezoekers, de datum en de line up bepaald. Geïnteresseerden kunnen hun gegevens achterlaten om als eerste op de hoogte te zijn van al het nieuws en de kaartverkoop op bijonsinbreda.nl.