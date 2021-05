KRO-NCRV toont docu over verpleegkundigen in Amphia: ‘Afgelopen 2 maanden neemt vermoeidheid toe’

BREDA - Kruispunt volgde, in het licht van De Dag van de Verpleging, een aantal verpleegkundigen van het Amphia Ziekenhuis in Breda. 24 uur lang liepen zij mee met zowel studenten als zeer ervaren oude rotten. De documentaire werd gisterenavond uitgezonden op NPO2.

Anita Broeders (62) is één van de verpleegkundigen die te zien is in de documentaire. Zij zit al ruim twintig jaar in het vak. Zij laat zien hoe ze haar werk op de afdeling neurologie combineert met haar privéleven. Toen kort voor de eerste coronagolf haar man overleed, hielden haar gezin, patiënten en collega’s haar op de been.

Kris Bekkers (22) is eerstejaars student HBO-Verpleegkunde. Tijdens haar eerste stage loopt zij in het ziekenhuis mee met Anita. Samen met Kris begonnen ruim 700 anderen deze studie. Normaal gesproken zijn dit er zo’n 350. “Ik heb er super veel zin in. Toen corona kwam, voelde ik mij zo nutteloos. Mijn hart lag altijd al bij de zorg en ik wilde zo graag iets doen. Was ik maar eerder begonnen.”

Arjan van de Broek (40) verzorgt samen met studenten Marijn Ramp (26) en Daniëlle Bolsius (24) patiënten op de IC-afdeling. Deze is inmiddels maximaal opgeschaald, alle extra ruimte is benut. Arjan werkt al tien jaar op de IC, waarvan het afgelopen jaar de meest intensieve was. “Ik heb lang volgehouden dat het wel prima met me ging, maar de afgelopen twee maanden neemt de vermoeidheid toe. Ik merk ook groeiende frustratie bij mijn collega’s, vooral nu er sprake is van versoepelingen en testevenementen.”

Marijn en Daniëlle besloten vorig jaar de stap te maken naar de IC. “Tijdens de eerste coronagolf mocht ik als hulp meewerken op de afdeling. Dat vond ik zo indrukwekkend, dat ik heb besloten om de opleiding te gaan doen”, vertelt Marijn. Daniëlle wist dat de stap naar de IC pittig zou worden, maar dit hield haar niet tegen: “Ik kan er nog wel even tegenaan, maar ik merk dat collega’s het zwaar hebben. Diensten nemen toe, je wordt gevraagd vakanties in te leveren en flexibel te zijn op vrije dagen. En toch vind ik mijn werk het allerleukste wat er is. Het zit gewoon in de aard van een verpleegkundige: schouders eronder, no matter what!”

Kruispunt - Het kloppend hart van verpleegkunde was maandagavond 10 mei om 22.50 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2. De aflevering is terug te zien via npostart.