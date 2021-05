2400 medewerkers Amphia in het zonnetje gezet op de Dag van de Zorg

BREDA - Het is vandaag de Dag van de Zorg en daarom werden 2400 medewerkers van het Amphia in het zonnetje gezet. Zij ontvingen allemaal een lunchpakket.

2400 medewerkers van het Amphia werden vanmiddag in het zonnetje gezet. Rond de middagpauze konden alle medewerkers die op dat moment aan het werk waren in Amphia Molengracht een lunchpakketje ophalen. Dit kon buiten in één van de kraampjes. Het personeel op de andere locaties van het ziekenhuis ontvingen ook een pakket.

Het was vanmorgenvroeg nog een hele klus voor Ron Brandwijk en zijn team. De accountant van Baker Tilly is samen met het team druk in de weer geweest met het verpakken van 2400 lunchpakketten. Rond lunchtijd reed er een afgeladen koelwagen richting het ziekenhuis.

De actie was in samenwerking met drie Bredase lunchzaken, namelijk de Uitdaging in Ulvenhout, en de Broodtoren en Canella in Breda. “Op die manier snijdt het mes aan twee kanten”, legt Ron Brandwijk uit. “We vinden het super dat we met deze actie niet alleen de zorgmedewerkers een hart onder de riem kunnen steken, maar ook deze drie lunchzaken. Want ook de horeca heeft natuurlijk een heel lastige periode achter de rug.”