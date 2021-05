Wethouder Boaz Adank verrast vijftig Bredase moeders met MoederdagBox

BREDA - In aanloop naar Moederdag zijn vandaag vijftig BredaPas-houders verrast met een MoederdagBox. Hierin zit een 3-gangen menu met verse producten van lokale boeren. De boxen zijn samengesteld door Boerschappen in samenwerking met Breda Maakt Mij Blij en werden uitgedeeld door wethouder Boaz Adank.

Op zondag 9 mei vieren we Moederdag. “Een bijzondere dag voor alle moeders”, aldus Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij. Hij is dan ook zeer verheugd dat er vandaag vijftig Bredase moeders in het zonnetje worden gezet. “Wij maken al een jaar lang mensen blij. Zowel boeren en andere producenten, maar ook onze volgers die de producten bij ons afnemen. Dit doen wij in samenwerking met Boerschappen. Vandaag is weer zo’n dag waarop alles samenkomt, en dat is gewoon geweldig”, vertelt hij enthousiast.

BredaPas

Dat de MoederdagBoxen een mooie bestemming krijgen is zeker. Deze gaan namelijk naar vijftig moeders met een BredaPas, een kortingspas voor inwoners van Breda met een laag inkomen. Met deze pas krijgen in totaal 7.000 Bredanaars korting bij bijvoorbeeld sportverenigingen, de bibliotheek of kringloopwinkels.

Foto: Breda Maakt Mij Blij

Make a Memory

In de MoederdagBox zitten verse producten van lokale boeren en Wijngaard de Rijsakker. Daarnaast gaat er per box € 10,- naar Stichting Make a Memory. Deze stichting fotografeert belangeloos ernstig zieke, terminale en overleden kinderen. Doordat er in totaal 504 boxenzijn verkocht, kunnen er met deze donatie maar liefst 25 fotoshoots gerealiseerd worden.